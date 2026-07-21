Giám sát việc thực hiện chính sách về bảo vệ môi trường

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố Cần Thơ, Trưởng Đoàn giám sát, phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Trưởng đoàn giám sát cho biết, nhiều cử tri rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, đặc biệt là giai đoạn sau khi sắp xếp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đoàn giám sát đã thành lập 3 tổ khảo sát, huy động tổng lực trong hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường từ giữa tháng 5 đến nay. Đoàn quan tâm đến việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải rắn, nước thải và các vấn đề liên quan đến các khu công nghiệp, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Qua khảo sát 62 điểm thực địa, 30 kênh rạch đang bị ô nhiễm, khảo sát 15 bãi rác lộ thiên, 7 chợ truyền thống, 4 công ty doanh nghiệp, 2 trạm trung chuyển rác, 2 trạm y tế xã phường, 2 bệnh viện…, Đoàn đã có bức tranh chung về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Đoàn cũng đã giám sát đối với các sở ngành trực tiếp tham mưu cho UBND thành phố về công tác bảo vệ môi trường.

Phát biểu kết luận, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu Sở Xây dựng thành phố phải đấu nối hệ thống thu gom nước thải với Nhà máy xử lý nước thải ở Cái Sâu ngay trong tháng 8/2026. Đối với các xã phường, vấn đề nổi lên nhất là các trạm trung chuyển rác, tập kết rác. Nhiều địa phương chưa quan tâm và chưa thấy được trách nhiệm trong việc giải quyết, xử lý các trường hợp này cần phải được nhắc nhở, phê bình. Tuy nhiên đối với các các điểm gây ô nhiễm lớn như các sông rạch liên xã, các bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm quy mô lớn ngoài khả năng giải quyết của địa phương thì Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cần vào cuộc để cùng giải quyết...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND thành phố đã cấp 55 giấy phép môi trường theo quy định. Công tác thẩm định hồ sơ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm xem xét đầy đủ các nội dung về công trình xử lý chất thải, biện pháp bảo vệ môi trường, chương trình quan trắc môi trường, phương án quản lý chất thải và các yêu cầu khác theo quy định trước khi cấp giấy phép môi trường.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố còn tồn đọng khoảng 3.155.237 tấn chất thải rắn tại các bãi chôn lấp cũ và các bãi rác lộ thiên quy mô nhỏ. Đối với công tác thu gom, tập kết, trung chuyển và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, thành phố hiện duy trì hoạt động thu gom thông qua các đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường và các tổ chức, cá nhân tham gia thu gom theo quy định.

Trên địa bàn thành phố chỉ có 2 trạm trung chuyển chất thải rắn đang vận hành (Cái Khế và Ô Môn), chưa đáp ứng yêu cầu sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Do đó, thành phố phải sử dụng 15 điểm tập kết chất thải rắn tạm thời bố trí tại nhiều vị trí như gầm cầu, lề đường và trong khu dân cư để tập kết rác trước khi vận chuyển đến các cơ sở xử lý. Thực trạng này ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường, phát sinh mùi hôi và nước rỉ rác tại một số thời điểm, đồng thời làm tăng chi phí và thời gian vận chuyển chất thải…/.