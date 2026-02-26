Giám sát chặt giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, chủ động điều hành giá hiệu quả

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Tài chính và các bộ, ngành thành viên của Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chủ động, bám sát thực tiễn thế giới và trong nước, tham mưu thực hiện công tác điều hành giá năm 2025 đạt được thành công toàn diện theo mục tiêu đề ra.



Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Dự báo năm 2026 tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, có thể tác động không thuận đối với nền kinh tế đất nước, để đảm bảo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới, những điều chỉnh chính sách kinh tế của các nước lớn, đặc biệt là các đối tác thương mại chính của Việt Nam… chủ động xây dựng, thực hiện giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành giá, phù hợp với thực tiễn, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đối với mặt bằng giá trong nước.



Phó Thủ tướng yêu cầu giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước nhất là với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, điện, vật liệu xây dựng và nguyên liệu đầu vào của sản xuất; chủ động và linh hoạt các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm bảo đảm sản xuất, đáp ứng nhu cầu của xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.



Chủ động ứng phó với tình hình bão lũ, thời tiết cực đoan, kịp thời bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi, kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương, và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường.



Điều hành chính sách tài khóa phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường. Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá.



Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở nguyên tắc thị trường, tiến hành đánh giá toàn diện để chuẩn bị thật tốt phương án đối với những mặt hàng, dịch vụ Nhà nước định giá. Quản lý chặt chẽ giá đối với các mặt hàng thiết yếu, không để ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo dõi sát diễn biến giá vàng, bất động sản, nhà ở… để kịp thời có các biện pháp điều hành linh hoạt, chủ động, hiệu quả.



Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong năm 2025, diễn biến giá cả thị trường cơ bản tuân theo quy luật hằng năm. Mặt bằng giá tăng cao vào dịp Tết sau đó giảm trở lại cuối quý I và chỉ tăng nhẹ trong các quý tiếp theo. Lạm phát năm 2025 trong phạm vi mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2025 tăng 3,31% so với năm 2024, trong đó có tác động từ việc điều chỉnh giá một số mặt hàng Nhà nước quản lý như dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục đại học; giá điện; giá một số vật liệu xây dựng có nguồn cung hạn chế như cát, đá tăng cao do nhu cầu xây dựng các công trình trọng điểm; thiên tai, bão lũ…



Trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động khó lường, để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra và thực hiện lộ trình giá thị trường các mặt hàng do Nhà nước quản lý, trong năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai quyết liệt như bảo đảm thông suốt và tăng cường cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, kịp thời xuất cấp hàng dự trữ để hỗ trợ, cứu trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ, đẩy mạnh khôi phục sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; chú trọng công tác quản lý, điều hành giá trong dịp lễ, Tết, thời điểm thiên tai, không để xảy ra tình trạng khan hàng, đầu cơ, găm hàng tăng giá; điều hành thận trọng giá các mặt hàng Nhà nước định giá, các dịch vụ công theo lộ trình thị trường…



Bộ Tài chính dự báo năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, nhu cầu sử dụng điện, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng được dự báo tăng cùng với những biến động phức tạp từ tình hình kinh tế thế giới, qua đó tạo áp lực nhất định lên chỉ số giá tiêu dùng trong nước. Trên cơ sở phân tích một số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá năm 2026, một số yếu tố giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá... Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026 và bình quân năm 2026.

Cũng trong cuộc họp, đại diện Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế bày tỏ đồng tình, thống nhất cao với báo cáo tổng hợp của Bộ Tài chính, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong công tác điều hành giá năm 2026 như: Theo dõi chặt chẽ các biến động tài chính, thương mại, kinh tế thế giới, trong nước để chủ động các biện pháp điều hành giá; phối hợp, điều hành tốt chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ phù hợp với tăng trưởng kinh tế đất nước; điều hành tăng trưởng tín dụng với hạn mức tăng trưởng phù hợp; bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền; quản lý các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, nhà đất, bất động sản, giá thuê nhà…/.