Giải vô địch trẻ Judo Quốc gia quy tụ 700 vận động viên tranh tài

Các vận động viên thi đấu nội dung đối kháng. Ảnh: TTXVN phát

Diễn ra từ ngày 3-12/7, giải đấu quy tụ gần 700 vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố, ngành gồm: An Giang, Bộ Công an, Bắc Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Bình, Quân đội, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Vĩnh Long. Các vận động viên tranh tài ở 90 nội dung thi đấu ở các lứa tuổi từ 10-11, 12-13, 14-15 và 16-19.



Đây là giải đấu thu hút số lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước tới nay, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn Judo tại các tỉnh, thành, ngành trong nước.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam cho rằng, giải đấu là đợt sát hạch quan trọng để đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ. Đồng thời, đây cũng là dịp để các tuyến vận động viên trẻ, có năng khiếu được giao lưu, thi đấu, không ngừng nâng cao chuyên môn, kinh nghiệm. Qua giải đấu, các vận động viên xuất sắc sẽ được tuyển chọn, bổ sung lực lượng cho đội tuyển trẻ và đội tuyển Judo quốc gia, chuẩn bị tham gia các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Kết thúc giải, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao huy chương và cờ Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại giải đấu./.