Câu lạc bộ Golf Tiên Du trở thành quán quân mùa đầu tiên tại Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất - Tranh cúp TĐC. Ảnh: TTXVN Phát biểu tại giải đấu, ông Ngô Văn Chỉnh, Chủ tịch Hội Golf tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Đây là mùa giải đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào golf trên địa bàn tỉnh. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng giải đấu sẽ trở thành hoạt động thể thao thường niên có uy tín, tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các câu lạc bộ, góp phần xây dựng cộng đồng golf Bắc Ninh ngày càng phát triển chuyên nghiệp và bền vững.

Giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thể thao thường niên tiêu biểu của Hội Golf tỉnh Bắc Ninh, góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh năng động, phát triển, lan tỏa tinh thần thể thao, lối sống văn minh và thúc đẩy các hoạt động kết nối, hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Ban tổ chức, Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf tỉnh Bắc Ninh lần thứ I tranh Cúp TĐC có cơ cấu giải thưởng giá trị lớn. Đội vô địch nhận Cúp, huy chương Vàng và tiền thưởng 90 triệu đồng. Đội Á quân nhận huy chương Bạc và 60 triệu đồng tiền thưởng. Đội xếp thứ Ba nhận huy chương Đồng và 30 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng dành cho đội có số lượng vận động viên tập luyện nhiều nhất với quà tặng từ Corn Hill Golf & Resort.

Tham dự giải, các vận động viên còn có cơ hội chinh phục hệ thống giải thưởng Hole-in-One với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng từ các nhà tài trợ. Ngay sau lễ khai mạc, các đội tuyển bước vào ngày thi đấu đầu tiên với các trận đấu đối kháng theo thể thức Fourball Match Play. Cuộc đua giành chức vô địch diễn ra quyết liệt ở từng hố đấu giữa các câu lạc bộ: Tiên Du, Võ Cường, Cầu Vồng, Sông Lục, Phượng Hoàng, BGR.

Bằng bản lĩnh thi đấu vững vàng, Câu lạc bô Tiên Du xuất sắc giành ngôi vị quán quân Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf tỉnh Bắc Ninh lần thứ I tranh Cúp TĐC. Câu lạc bộ Sông Lục giành ngôi vị á quân; Câu lạc bộ Phượng Hoàng xếp vị trí thứ ba; Câu lạc bộ Gia Lương đoạt giải phong cách./.