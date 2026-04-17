Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII đặt ra ba yêu cầu đột phá

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII, năm 2026. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

*Đề cao chiều sâu, lan tỏa và sức trẻ trong thông tin đối ngoại

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII, ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại khẳng định, sau 11 năm tổ chức thành công, Giải thưởng đã trở thành một sự kiện quốc gia thường niên uy tín, là không gian sáng tạo không giới hạn, nơi hội tụ sự quan tâm, đóng góp chủ động, thiết thực của mỗi người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác thông tin đối ngoại nói chung, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại nói riêng cần được nâng tầm hơn nữa; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, nhằm trực tiếp thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế với trọng tâm là phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thông tin đối ngoại hiện nay không chỉ dừng lại ở việc “kể câu chuyện Việt Nam” mà phải chuyển mình thành “truyền cảm hứng về một Việt Nam đổi mới”, phản ánh đúng tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Trên cơ sở đó, Giải thưởng lần thứ XII đặt ra ba yêu cầu đột phá. Trước hết là giá trị chiều sâu, tác phẩm cần truyền tải được tư duy, tầm vóc và khát vọng phát triển của dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV. Tiếp đến là tính lan tỏa và hội nhập, huy động sự tham gia rộng rãi hơn nữa của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp - những người đang lan tỏa thương hiệu, giá trị của sản phẩm Việt Nam ra thế giới, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam. Cuối cùng là sức trẻ và công nghệ, khuyến khích sự tham gia của giới trẻ, các KOLs (người có ảnh hưởng) và những người làm chủ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để đưa hình ảnh Việt Nam đến với thế giới một cách hiện đại, thuyết phục.

Trong lần thứ XII, Giải thưởng xét tặng các tác phẩm thuộc 8 hạng mục: Báo/tạp chí tiếng Việt; Báo/tạp chí tiếng nước ngoài; Phát thanh; Truyền hình; Sách; Ảnh; Sản phẩm số - đa phương tiện; Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. Mỗi hạng mục gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Đặc biệt, hạng mục Ảnh sẽ nhận được thêm sự bảo trợ từ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về mặt nghệ thuật, huy chương và được tính điểm cấp khu vực theo quy chế của Hội.

Giải thưởng không giới hạn đối tượng tham gia, từ cá nhân, tập thể trong và ngoài nước. Các tác phẩm, sản phẩm tham gia phải được đăng tải, phát hành hoặc công bố trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/7/2026. Đối với những tác phẩm, sản phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm trên, phải có 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm, sản phẩm được công bố trong thời gian quy định.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm, sản phẩm là ngày 5/8/2026. Thể lệ Giải thưởng được đăng tải trên website chính thức https://giaithuong.ttdn.vn. Ban Tổ chức nhận các tác phẩm theo hình thức trực tuyến qua website. Đối với hạng mục Sách, nếu không có bản mềm, tác giả có thể gửi bản cứng về địa chỉ: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Vụ Thông tin đối ngoại), 6C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

*Hội nghị Báo cáo viên Trung ương định hướng tuyên truyền trong giai đoạn mới

Sáng cùng ngày, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026 diễn ra tại Hội trường Bộ Công an (phía Nam), kết hợp trực tuyến tới Công an các tỉnh, thành phố. Hội nghị nhằm cung cấp thông tin thời sự, định hướng công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, củng cố sự thống nhất trong Đảng, tạo đồng thuận xã hội.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách để lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần viết nên những trang sử vàng, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Lực lượng An ninh nhân dân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng những phần thưởng cao quý, nhưng phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin của nhân dân, sức mạnh vô tận trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, phát huy truyền thống không chỉ là niềm tự hào mà còn là yêu cầu hành động trong giai đoạn mới. Lực lượng An ninh nhân dân nguyện giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nâng cao chất lượng dự báo chiến lược để kiểm soát các nguy cơ, đe dọa đến an ninh quốc gia.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên trình bày thông tin chuyên đề về “80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân và các hoạt động kỷ niệm”; chuyên đề “Tình hình thế giới và kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao nổi bật của Việt Nam thời gian gần đây. Dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại, ngoại giao thời gian tới”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các tỉnh, thành ủy, đảng ủy các bộ ngành tập trung tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết quan trọng của Trung ương. Các địa phương cần phát huy tốt vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Công tác tuyên truyền cũng tập trung vào triển khai Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thành tựu, hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân…

Trước đó, ngày 16/4, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang Liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và Khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh); tham quan, nghiên cứu thực tế tại 3 mô hình tiêu biểu của Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Trạm công dân số tại phường Bình Trưng; Trạm công dân số tại phường Sài Gòn; Bộ phận một cửa tại Công an phường Sài Gòn./.