Giải thưởng Tinh Hoa Việt: Tôn vinh di sản

Ra mắt Hội đồng giám khảo của Tinh hoa Việt.

Bắt đầu từ năm 2025, giải thưởng mở rộng quy mô toàn quốc, hướng tới xây dựng nền tảng bền vững cho hệ sinh thái văn hoá – nghệ thuật Việt Nam. Giải thưởng áp dụng cơ chế bình chọn hiện đại kết hợp đánh giá chuyên môn của Hội đồng Giám khảo với sự tham gia trực tuyến của công chúng, bảo đảm tính dân chủ, minh bạch và phù hợp với thời đại số. Giải thưởng hướng đến việc xác lập một hệ chuẩn về giá trị nghệ thuật mang bản sắc Việt, đồng thời tôn vinh những tinh hoa Việt tiêu biểu – là những cá nhân, tác phẩm và sáng tạo vừa giàu chiều sâu truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại.

Ra mắt các đại sứ của Tinh hoa Việt.

Các đại sứ của Giải thưởng Tinh hoa Việt năm 2025, gồm có 16 gương mặt trên nhiều lĩnh vực, như: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn; TS Lê Kiên Thành; Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn; ông Jimmy Phạm; Trung tá - Nhà biên kịch Vũ Liêm; doanh nhân Đường Thu Hương; TS, BS Phạm Thị Bích Na; ông Nicholas; Nhà báo Khổng Loan; Nhà thơ Nguyễn Phong Việt; ông Trần Việt Bảo Hoàng; hoa hậu Phương Linh, Hà Trúc Linh; Nhà văn Cao Việt Quỳnh; diễn viên Midu và Quốc Anh.

Nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang, đại diện của ZOA, đồng tổ chức.

Hội đồng Ban Giám khảo Giải thưởng Tinh hoa Việt, gồm có: Nhà thơ Hồng Thanh Quang; NSND Vương Duy Biên; NSND Trần Ly Ly; Họa sĩ Vi Kiến Thành; TS, Nhà báo Nguyễn Đăng Khang; Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm; NSƯT - Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng; Nhà báo Nguyễn Quỳnh Trang; Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và Nhạc sĩ Huy Tuấn. Ngoài ra, Giải thưởng cũng có Hội đồng Nhà báo bình chọn, gồm các nhà báo, phóng viên, biên tập viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giải trí.



Theo đó, nền tảng lịch sử của văn hóa Việt Nam hiện đại, bắt nguồn từ Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, được coi là bản tuyên ngôn và cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa. Bản cương lĩnh này có vai trò định hướng cho nhận thức và phương châm hoạt động văn hóa, văn nghệ của toàn Đảng, toàn dân, là ngọn đèn soi rọi cho nền văn hóa Việt Nam phát triển đa dạng, phong phú, dân tộc, khoa học, đại chúng, và trở thành nguồn lực phát triển đất nước.



Giải Thưởng Tinh Hoa Việt 2025 khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa. Giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên, nhằm mục tiêu lớn lao là khẳng định vai trò trung tâm của con người và văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước. Giải thưởng góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, hội nhập mà vẫn gìn giữ, phát triển các giá trị truyền thống.



Ông Nguyễn Phan Giang, đại diện nhà sản xuất chương trình Giải thưởng Tinh hoa Việt cho biết: Giải thưởng Tinh Hoa Việt ra đời nhằm tôn vinh và thể hiện sự chân quý đối với những con người, tác phẩm và giá trị đã đóng góp cho văn hóa, nghệ thuật và đời sống xã hội. Ông nhấn mạnh Tinh hoa Việt là "di sản quý báu"; là "ánh sáng cha ông đã để lại"; và là ngọn lửa để thế hệ hôm nay tiếp bước và trao truyền cho mai sau.

Với tư cách nhà sản xuất, ông Giang mong muốn giải thưởng không chỉ là buổi lễ vinh danh mà còn là chương trình có sức sống, nơi mỗi tác phẩm và đề cử được lan tỏa vào đời sống cộng đồng. Ban Tổ chức hướng tới một đêm Gala trao giải chuẩn quốc tế, xứng tầm để Tinh hoa Việt được vinh danh long trọng và từ đó lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới. Ông Giang tha thiết kêu gọi các nhân sĩ trí thức, nghệ sĩ, cơ quan báo chí và doanh nghiệp hãy cùng nhau góp sức, gửi đề cử và đồng hành cùng giải thưởng./.