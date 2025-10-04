Giải thưởng Bùi Xuân Phái 2025 vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến

Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân và Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội cho Nhạc sĩ Trần Tiến. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

* Tôn vinh những sáng tạo vì tình yêu Hà Nội

Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa Nguyễn Thiện Thuật khẳng định: Mười tám năm qua, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội đã trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, khẳng định sức sống bất tận của tình yêu Hà Nội. Từ những nghiên cứu công phu về lịch sử, văn hóa; những sáng tác nghệ thuật lay động lòng người; cho đến những hành động thiết thực nhằm gìn giữ không gian sống, bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững… tất cả đã góp phần làm nên một Hà Nội "vừa cổ kính, vừa hiện đại, vừa truyền thống, vừa đổi mới".

“Trong bối cảnh đất nước đứng trước thời cơ và thách thức mới, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội tiếp tục là nơi tôn vinh những trái tim, khối óc và bàn tay đã, đang và sẽ cống hiến cho Thủ đô. Mỗi tác phẩm, mỗi công trình, mỗi sáng kiến được vinh danh hôm nay là một minh chứng cho tình yêu Hà Nội bất diệt, cho khát vọng xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn căn cốt, bản sắc”, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa nhấn mạnh.

Từ 54 hồ sơ đề cử ban đầu, qua các vòng sơ khảo, chung khảo, Hội đồng giám khảo đã thống nhất trao 5 giải thưởng cho 4 hạng mục gồm: Giải thưởng Lớn, Giải Tác phẩm, Giải Việc làm, Giải Ý tưởng.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng và Nhà sử học Dương Trung Quốc , Ph ó Ch ủ tịch Hội Sử học Việt Nam, th ành viên H ội đ ồng Gi ám kh ảo trao Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội cho tác phẩm "Dự án xây dựng nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An". Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung và PGS.TS Bùi Hoài S ơn, Ủy vi ên chuyên trách Ủy ban V ăn h óa và Xã h ội của Quốc hội trao Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội cho đ ại diện Trung t âm Tri ển l ãm Vi ệt Nam - một "kỳ quan" mới tại H à N ội, kỳ t ích xây d ựng tại Việt Nam . Ảnh: Phan Phương - TTXVN

* Giải thưởng Lớn vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến

Giải thưởng Lớn - hạng mục quan trọng nhất của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm nay vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến, người đã cống hiến cho Hà Nội những ca khúc thấm đẫm mạch nguồn văn hóa sông Hồng, phố cổ, xứ Đoài…

Trần Tiến là một trong những nhạc sĩ để lại dấu ấn đặc biệt trong nền âm nhạc Việt Nam đương đại, không chỉ bởi cá tính sáng tạo phóng khoáng, giàu chất “ngẫu hứng”, mà còn bởi điểm chạm văn hóa, ký ức. Trong sáng tác của Trần Tiến, Hà Nội không chỉ là một địa danh, là Thủ đô, mà còn là không gian ký ức tuổi thơ, là dòng chảy văn hóa dân gian Bắc Bộ, là những phố phường đời thường, và cả những vùng quê xứ Đoài.

Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, nhìn vào những ca khúc nổi bật viết về Hà Nội của Trần Tiến bao gồm: “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Lữ khách sông Hồng”, “Hà Nội ngày ấy”, “Hà Nội những năm 2000”, “Ngẫu hứng phố”, “Phố nghèo”, “Mặt trời bé con”, “Mẹ tôi”, “Quê nhà”… có thể thấy mạch nguồn sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến có một sự kết nối tạo nên từ “tam giác văn hóa”: Sông Hồng - Phố cổ - xứ Đoài. Đây không chỉ là 3 không gian địa lý, mà còn là 3 tầng văn hóa, 3 mạch nguồn cảm hứng hợp lại, định hình diện mạo Hà Nội trong âm nhạc của ông.

Sông Hồng là sông Cái, nơi khởi nguyên văn hóa đồng bằng Bắc Bộ. Với “Ngẫu hứng sông Hồng” hay “Lữ khách sông Hồng”, Trần Tiến không chỉ khắc họa một dòng sông chảy qua thành phố, mà còn làm sống dậy ký ức lịch sử, ca dao, dân ca, những câu chuyện về sự bồi tụ phù sa và dòng chảy đời sống của người Việt Nam. Ở đó, Hà Nội hiện lên như một trung tâm văn hóa, nơi dòng sông vừa mang tính địa lý, vừa mang tính biểu tượng.

Phố cổ Hà Nội là không gian của ký ức, của đời sống thị dân. Những ca khúc như “Phố nghèo”, “Ngẫu hứng phố”… đã tái hiện một Hà Nội thân thuộc với mái ngói nâu, lá bàng rơi, tiếng còi tàu, những quán cà phê nhỏ. Hà Nội trong âm nhạc ông vì thế vừa gần gũi, vừa giàu chất thơ, giàu sự rung động nhân sinh.

Xứ Đoài là một chiều sâu khác. Trong nhạc Trần Tiến, bóng dáng của xứ Đoài hiện lên qua chất liệu dân ca, qua hình ảnh thôn làng, đền chùa, con đò, bãi sông... Đây là nơi lưu giữ ký ức văn hóa, là lớp nền dân gian làm giàu thêm cho không gian Hà Nội trong âm nhạc ông.

Khi kết nối lại, sông Hồng - Phố cổ - xứ Đoài tạo thành một tam giác văn hóa, vừa mang tính lịch sử vừa mang tính biểu tượng. Nhờ đó, Hà Nội trong âm nhạc Trần Tiến không chỉ giới hạn ở một thành phố, mà trở thành biểu tượng của sự hội tụ giữa truyền thống và hiện đại, giữa phố phường và làng quê, giữa dòng chảy phù sa và lớp trầm tích ký ức. Trần Tiến khắc họa Hà Nội không chỉ bằng địa danh, mà bằng cả một không gian văn hóa rộng mở, giàu sức sống và đậm hồn Việt Nam. Những ca khúc về Hà Nội của ông đã góp phần làm giàu thêm bản sắc âm nhạc Hà Nội, đưa Hà Nội trở thành một biểu tượng văn hóa trong đời sống tinh thần người Việt Nam.

Với nhạc sĩ Trần Tiến, cho đến bây giờ, dù đã xa Hà Nội nhiều chục năm và thành phố đã đổi thay từng ngày, nhưng trong lòng ông vẫn còn vẹn nguyên một tình cảm đặc biệt. “Hà Nội đã thay đổi nhiều, nhà cao, cửa rộng. Nhiều con phố mới tôi chưa hề biết. Đó là điều đáng mừng. Phải thay đổi theo đương đại chứ, cả thế giới đều đã thay đổi. Nhưng trong tôi, mãi vẫn hình bóng Hà Nội xưa như tranh Bùi Xuân Phái. Chạm vào đâu, cũng run rẩy những tháng năm yêu dấu, những kỷ niệm buồn vui như những âm bản một thời xa vắng", nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ.