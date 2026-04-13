Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 áp dụng “điều luật bất ngờ”

Phần thi lắp ráp rô bốt của các thí sinh. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Với chủ đề “Bắc Ninh cất cánh”, giải được triển khai từ tháng 10/2025 với định hướng chuyển đổi số toàn diện, từ quản lý, điều hành đến chuyên môn và truyền thông, thu hút 879 đội đăng ký, 602 đội đủ điều kiện thi vòng loại. Ban Tổ chức đã triển khai chương trình đào tạo bài bản, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nhằm trang bị kiến thức lắp ráp, lập trình robot; hướng dẫn thể lệ, quy chế thi; hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp chuyên môn; cho mượn bộ học cụ; cấp sa bàn cho các đội, giúp các đội thi được chuẩn bị đầy đủ về kỹ năng và tâm thế để tham gia thi đấu.

Các đội được thi đấu trực tiếp với robot thực tế trên sa bàn. Đặc biệt, Ban Tổ chức áp dụng yếu tố “điều luật bất ngờ” nhằm đánh giá toàn diện năng lực của đội thi. Mặc dù độ khó về chuyên môn được nâng lên, có 30% đội thi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, thể hiện sự tiến bộ về tư duy, kỹ năng và khả năng làm chủ công nghệ của các em học sinh.

Tại vòng chung kết, 72 đội xuất sắc nhất tranh tài tại 3 bảng theo nhóm tuổi từ 9 đến 18 theo hình thức thi tập trung, trực tiếp với robot thực tế trên sa bàn, gồm các nội dung: lắp ráp, lập trình và hiệu chỉnh robot; thi đấu vòng bảng, vòng loại trực tiếp và chung kết; xử lý tình huống thực tế và nhiệm vụ bất ngờ do Ban Tổ chức công bố. Với 144 trận đấu, đội thi đã thể hiện khả năng tư duy logic, phối hợp nhóm và tối ưu chiến thuật thi đấu.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh Ngô Chí Vinh, Trưởng Ban Tổ chức đánh giá cao chất lượng chuyên môn của các đội thi, khẳng định Giải Robocon Bắc Ninh 2026 đã thành công đạt mục tiêu đề ra cả về quy mô, sức lan tỏa, chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy phong trào học tập STEM trong trường học. Ban Tổ chức mong muốn học sinh, sinh viên và các cơ sở giáo dục, câu lạc bộ, trung tâm công nghệ trong và ngoài tỉnh tích cực đăng ký tham dự Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng, tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo, đam mê khoa học, công nghệ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao giải Nhất cho các đội thi. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Nhân dịp này, Ban Tổ chức chính thức phát động Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng năm 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 7/2026, mở rộng quy mô toàn quốc. Giải đấu dự kiến thu hút 150 đội, mỗi đội tối đa 3 thành viên, là thanh thiếu niên từ 9-22 tuổi trên toàn quốc (mỗi cá nhân chỉ tham gia 1 đội). Các thí sinh đã tham gia Giải Robocon Bắc Ninh lần thứ 3 năm 2026 vẫn được đăng ký dự thi. Giải gồm 2 bảng: Bảng 1 (9-15 tuổi) và Bảng 2 (16-22 tuổi). Thời gian mở đăng ký tham dự Giải mở rộng từ tháng 20/4/2026./.