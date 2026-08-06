Giải "bài toán" nguồn nhân lực chất lượng cao cho đổi mới sáng tạo

Quang cảnh phiên kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp công nghệ. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Lê Lương Thịnh cho biết, thành phố đã trải thảm đỏ với các cơ chế ưu đãi, chính sách đặc thù để thu hút nguồn nhân tài đổi mới sáng tạo đến với thành phố. Theo đó, Hải Phòng áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực đổi mới sáng tạo làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ. Hải Phòng cũng sẽ cấp thị thực và thẻ tạm trú có thời hạn lên đến 10 năm cho chuyên gia, nhà khoa học, người lao động trình độ cao cùng gia đình khi làm việc tại Khu Thương mại tự do. Thành phố đã xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), đồng thời vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm Hải Phòng nhằm sẵn sàng đồng hành, chấp nhận rủi ro để chắp cánh cho các ý tưởng công nghệ đột phá.



Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng trao đổi về các chính sách đặc thù của thành phố phát triển nhân lực đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN



Hải Phòng đang có những bước chuyển mình mang tính chiến lược. Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 226/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, cùng việc hình thành Khu Thương mại tự do Hải Phòng, đã mở ra một không gian phát triển vượt trội chưa từng có cho thành phố. Cùng với đó, hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước cũng tìm đến đầu tư tại thành phố như: LG Innotek, Pegatron, Van der Leun, Moons Industries, Eager Kenner, Viettel… đang liên tục mở rộng quy mô, biến thành phố thành trung tâm sản xuất công nghệ cao và cứ điểm R&D của khu vực.



Hiện nay, Hải Phòng được coi là một trong những điểm đến lý tưởng, thu hút đầu tư khi tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 đạt 11,33%, cao nhất trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, 6 tháng đầu năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của thành phố đạt 2.931 triệu USD đạt 81,4% kế hoạch năm; trong đó nổi bật là dự án cấp mới của Tập đoàn LG Innotek với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD. Lũy kế đến tháng 6/2026, toàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp của Hải Phòng đã thu hút ước đạt trên 1.070 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 46 tỷ USD, tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Về thu hút đầu tư trong nước (DDI), trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn thu hút đầu tư trong nước ước đạt 38.848 tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 6/2026, toàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp của Hải Phòng đã thu hút ước đạt trên 400 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 619.024 tỷ đồng. Đến hết tháng 6/2026, tổng số lao động Việt Nam làm việc trong các Khu kinh tế, khu công nghiệp của Hải Phòng là 362.528 người; số lao động nước ngoài là 10.326 người; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 12,6 triệu đồng/tháng.



Kết nối 1:1 giữa các doanh nghiệp với các ứng viên đăng ký ứng tuyển. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN



Với hạ tầng phát triển mạnh mẽ thì đội ngũ chuyên gia, kỹ sư công nghệ chính là "mạch máu", nguồn "nhiên liệu" định hình nên một Hải Phòng bứt phá. Để giải quyết điểm nghẽn về “cung - cầu” nhân lực công nghệ, Hải Phòng không chọn cách tiếp cận thụ động. Tại Techfest 2026, thành phố đã tổ chức sự kiện HaiPhong Innovation Talent Connect 2026 với mục tiêu thực hiện kết nối trực tiếp 1:1 giữa lãnh đạo các tập đoàn công nghệ với từng chuyên gia, kỹ sư công nghệ trong và ngoài thành phố; mang lại những hợp đồng làm việc thực chất, nguồn nghiên cứu viên cho các dự án R&D và những cam kết đồng hành lâu dài của thành phố.





Ông Trần Trung Hiếu, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam, tham luận về tiêu chuẩn nhân sự đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Ông Trần Trung Hiếu, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam cho biết, để giải bài toán cốt lõi của nhân sự đổi mới sáng tạo, cần có sự liên kết giữa 4 nhà đó là: Nhà trường, Nhà nước, Nhà doanh nghiệp và Nền tảng tuyển dụng. Trong đó, Nhà trường cần gắn đào tạo với thực tiễn, cập nhật chương trình, kỹ năng mới; Nhà nước hoạch định chính sách, ưu đãi, hỗ trợ nhân tài, xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn; Doanh nghiệp cần xây dựng thương hiệu, tham gia đào tạo, hướng dẫn, cung cấp việc làm; còn các nền tảng tuyển dụng cần tăng cường kết nối cung - cầu, giới thiệu xu hướng thị trường việc làm, hỗ trợ công nghệ tuyển dụng…



Với sinh viên đang theo học tại các trường đại học, để đáp ứng tuyển dụng của các doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng, ông Trần Trung Hiếu đưa ra lời khuyên cần chú trọng đặc biệt đến khả năng ngoại ngữ. Mỗi sinh viên không những chỉ biết tiếng Anh mà cần có thêm ngoại ngữ thứ 2 như tiếng Trung, Nhật, Hàn Quốc… vì hiện có nhiều doanh nghiệp của các nước này đang đầu tư tại Hải Phòng. Các bạn sinh viên cũng nên thành thạo AI để có thể trợ giúp cho công việc nhất là thay đổi tư duy, trang bị hành trình số trong tương lai.





TS Đỗ Minh Thụy, Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Giám đốc Trung tâm RISC của Đại học Hải Phòng, tham luận về kế hoạch đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Đồng tình với ý kiến của ông Trần Trung Hiếu, Tiến sĩ Đỗ Minh Thụy, Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Giám đốc Trung tâm RISC, Đại học Hải Phòng mong muốn, các doanh nghiệp hãy đến với trường đại học và đặt hàng đào tạo hoặc đưa ra những bài toán “năng lực” để sinh viên tìm cách giải. Đại học Hải Phòng đã mạnh dạn xây dựng học kỳ doanh nghiệp trong chương trình đào tạo. Tại học kỳ này, các sinh viên sẽ được đến doanh nghiệp đã ký hợp tác với trường và làm việc như một nhân viên thực thụ, doanh nghiệp sẽ chấm điểm, tránh tình trạng sinh viên đi thực tập chỉ là đến xin dấu. Tiến sĩ Đỗ Minh Thụy cũng kiến nghị, các doanh nghiệp cần kết nối sâu hơn với các trường đại học như cử các chuyên gia đến trao đổi, hướng dẫn sinh viên và các doanh nghiệp cần coi việc đến các trường đại học trao đổi, hướng dẫn như một điểm đánh giá KPI đối với chuyên gia….



Để mô liên kết hiệu quả, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Lê Lương Thịnh đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ tiếp tục chủ động, tử chủ năng lực R-D (nghiên cứu và phát triển), khuyến khích đổi mới sáng tạo trong nội bộ doanh nghiệp, tạo môi trường đãi ngộ xứng đáng để thu hút và giữ chân kỹ sư, nghiên cứu viên hình thành bộ phận R-D và đổi mới sáng tạo. Các cơ sở đào tạo, trường đại học bám sát nhu cầu thực tế của các tập đoàn để điều chỉnh chương trình giảng dạy, đưa sinh viên kỹ thuật tiệm cận công nghệ mới, khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học ngay trên giảng đường. Các chuyên gia, kỹ sư, sinh viên tài năng cần tự tin, nắm bắt lấy cơ hội từ các phiên kết nối 1:1. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cũng cam kết Sở tiếp tục đóng vai trò là cầu nối, chủ động tham mưu cho thành phố hoàn thiện hơn nữa các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài…/.