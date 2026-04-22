Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, văn hóa để xây dựng Quân đội vững mạnh

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, ngành tuyên huấn Quân đội nói chung, Cục Tuyên huấn nói riêng luôn thể hiện cao lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chủ động, nhạy bén, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, làm cho công tác tư tưởng - văn hóa luôn là linh hồn, mạch sống, là nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta.

Theo Cục trưởng Cục Tuyên huấn, hội thảo nhằm tiếp tục làm rõ và khẳng định vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, văn hóa trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị hiện nay; đánh giá thực trạng công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội và những vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...

Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn khẳng định, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội luôn quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, củng cố niềm tin vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khẳng định sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc và niềm tin vào sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của Quân đội ta; chủ động, nhạy bén đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy đề nghị các đại biểu dự hội thảo đóng góp ý kiến, làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để khẳng định công tác tư tưởng, văn hóa có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát huy nhân tố chính trị, tinh thần - nhân tố cơ bản, quan trọng hàng đầu quyết định sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của Quân đội ta trong cả lịch sử, hiện tại và tương lai; đánh giá đúng thực trạng tiến hành công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội thời gian qua, bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên phát triển mới.

Cùng với đó, các ý kiến cần làm rõ yêu cầu, nhiệm vụ, lực lượng tham gia công tác tư tưởng, văn hóa, nhất là vai trò của cơ quan cục Tuyên huấn trên các lĩnh vực trọng yếu; vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện; chỉ rõ yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tư tưởng, văn hóa trong các cơ quan, đơn vị hiện nay.

Tại hội thảo, các tham luận đã khái quát lịch sử, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Tuyên huấn qua các thời kỳ; cống hiến, đóng góp quan trọng của công tác tư tưởng, văn hóa, ngành Tuyên huấn và Cục Tuyên huấn đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội về chính trị, trực tiếp tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; góp phần giới thiệu, quảng bá, lan tỏa hình ảnh cao đẹp, phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ".

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức hấp dẫn, tính thuyết phục của công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội và vị thế, uy tín, hiệu quả tham mưu chiến lược của Cục Tuyên huấn thời gian tới, các tham luận cũng đi sâu phân tích, đề xuất một số giải pháp, trong đó nhấn mạnh công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội phải luôn quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới; xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách trong thực tiễn đặt ra.

Các đại biểu cũng cho rằng cần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng, văn hóa trên cơ sở kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc và vận dụng sáng tạo phương thức tiến hành, coi trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI); quan tâm chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn trong Quân đội, nhất là đội ngũ cán bộ tuyên huấn ở cơ quan cấp chiến lược, chiến dịch gắn với tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại để tiến hành công tác tư tưởng, văn hóa. Đồng thời, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương để tiến hành công tác tư tưởng, văn hóa; chủ động, tích cực, xung kích đi đầu trong đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang./.