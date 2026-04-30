Giải pháp đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng Quân đội

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hiền Hạnh - TTXVN

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự nhấn mạnh, trước sự phát triển của khoa học, công nghệ và yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đặt ra vô cùng cấp thiết, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia tài năng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ chiến lược. Theo Trung tướng Lê Minh Thái, đây chính là lực lượng trực tiếp làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị hiện đại; đồng thời là hạt nhân trong xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng, tiến tới nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao.

Trung tướng Lê Minh Thái cho hay, Học viện Kỹ thuật quân sự là nhà trường đầu tiên trong Quân đội triển khai xây dựng và đã hoàn thiện Đề án “Đào tạo kỹ sư quân sự, thạc sĩ tài năng, tiến sĩ chất lượng cao” báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Kết quả của hội thảo lần này cũng sẽ là cơ sở để Học viện tổng hợp, báo cáo và tiếp tục tham mưu với Bộ Quốc phòng về định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong Quân đội. Với năng lực, thế mạnh hiện có, Học viện Kỹ thuật quân sự có đủ khả năng triển khai và tổ chức tốt đào tạo tài năng. Học viện đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình để tổ chức thực hiện đào tạo kỹ sư quân sự, thạc sĩ tài năng, tiến sĩ chất lượng cao trong thời gian tới.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự phát biểu. Ảnh: Hiền Hạnh – TTXVN

Chia sẻ tại hội thảo, Tiến sĩ Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng đến năm 2045” đã được Chính phủ phê duyệt trong năm 2025. Đề án có mục tiêu chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, tài năng trong các lĩnh vực công nghệ then chốt (STEM) có trình độ chuyên môn, kỹ thuật tốt, đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trọng tâm là đội ngũ nhân lực tài năng có khả năng tham gia sâu vào công đoạn nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao được ưu tiên. Với 8 nhiệm vụ quan trọng, trong đó có nhiệm vụ tăng cường giáo dục và hướng nghiệp STEM, củng cố nền tảng kiến thức và sự quan tâm của học sinh phổ thông đối với các ngành nghề STEM, Đề án hướng tới hiện đại hóa chương trình và phương thức đào tạo các ngành STEM, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

Các ý kiến tại hội thảo thống nhất cho rằng, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, cán bộ tài năng có trình độ chuyên môn sâu, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến, lưỡng dụng trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, hiện đại, hàm lượng công nghệ cao là một trong những yếu tố có vai trò quyết định trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Do vậy, việc đào tạo các kỹ sư quân sự tài năng, thạc sĩ tài năng, tiến sĩ chất lượng trong các ngành kỹ thuật, khoa học công nghệ chiến lược là rất cần thiết.

Để đáp ứng mục tiêu và yêu cầu rất cao về chất lượng đào tạo đối với đối tượng tài năng, thời gian tới Học viện Kỹ thuật quân sự tập trung triển khai thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nổi bật là việc xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo tài năng bảo đảm hiện đại, tiên tiến theo định hướng tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, phản ánh trình độ chuyên môn sâu và năng lực hội nhập, đáp ứng được yêu cầu làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại.

Cùng với đó, Học viện xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu và ngân hàng câu hỏi thi đánh giá học phần phục vụ đào tạo kỹ sư quân sự tài năng, thạc sĩ tài năng, tiến sĩ chất lượng cao bảo đảm độ tin cậy, có tính hệ thống, chuẩn mực quốc tế, có chiều sâu lý luận và nghiên cứu; có hệ thống học liệu điện tử, cơ sở dữ liệu số để sinh viên tự nghiên cứu; có tài liệu hỗ trợ học tập qua mô phỏng, phần mềm chuyên dụng, dữ liệu thực tế. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đào tạo tài năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tuyển chọn học viên tham gia đào tạo kỹ sư quân sự tài năng, thạc sĩ tài năng, tiến sĩ chất lượng cao bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, chất lượng đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng và Học viện.

Song song với việc triển khai tổ chức đào tạo kỹ sư quân sự tài năng, thạc sĩ tài năng, tiến sĩ chất lượng cao bảo đảm chất lượng theo hướng “tinh hoa, chuyên sâu, hội nhập quốc tế gắn với nghiên cứu khoa học”, Học viện Kỹ thuật quân sự chú trọng xây dựng hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại có khả năng kết nối đa phương tiện, hỗ trợ học tập theo dự án và có tính liên ngành./.