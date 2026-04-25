Giải Nam Sư quốc tế 2026 quy tụ 15 đoàn mạnh ở trong nước và quốc tế

Đoàn Chung Huy Đường biểu diễn phần thi vởi chủ đề Hào khí Tiên Rồng, rạng danh nguồn cội. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Giải Nam Sư quốc tế năm 2026 không chỉ là một giải đấu thể thao, còn là ngày hội văn hóa, góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt mối quan hệ giữa các đoàn Lân Sư Rồng trong nước và quốc tế, đặc biệt với các quốc gia, vùng lãnh thổ có phong trào phát triển mạnh như Trung Quốc, Malaysia và Hồng Công (Trung Quốc)...



Phát biểu tại buổi lễ, ông Lư Chấn Lợi, Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Giải đấu là dịp để các đoàn trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời góp phần gìn giữ,phát huy giá trị nghệ thuật Lân – Sư – Rồng – một loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc.



Theo ông Lư Chấn Lợi, nghệ thuật Lân – Sư – Rồng của cộng đồng người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn quảng bá rộng rãi hơn nữa loại hình nghệ thuật này đến với công chúng, từng bước phát triển và hình thành sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng của thành phố.



Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 120 đoàn Lân – Sư – Rồng đang thường xuyên tập luyện, biểu diễn và tham gia thi đấu, phục vụ các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, khai trương, đặc biệt trong các dịp lễ lớn, Tết Trung thu, khai giảng năm học…; qua đó góp phần tạo nên không khí sôi động, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân và thúc đẩy bảo tồn loại hình nghệ thuật truyền thống.



Đoàn Tâm Hoa Đường biểu diễn tại Giải Nam Sư quốc tế năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN



Ngay sau lễ khai mạc, 10 đoàn Lân Sư Rồng hàng đầu Việt Nam bước vào nội dung thi đấu “Lân lên mai hoa thung” – phần thi hấp dẫn, đòi hỏi kỹ thuật cao, sự phối hợp nhuần nhuyễn và bản lĩnh của các vận động viên. Tham dự vòng đấu này là các đoàn tiêu biểu gồm: Long Nhi Đường, Chung Huy Đường, Tâm Hoa Đường, Phước Anh Đường, Hùng Dũng Đường, Tinh Anh Đường, Phương Tế Đường (Thành phố Hồ Chí Minh), Tài Anh Đường, Miếu Bảy Bà (An Giang) và Nam Hoa (Lâm Đồng). Các đoàn đã xây dựng bài biểu diễn theo những chủ đề riêng, gắn với bản sắc văn hóa dân tộc như: Tự hào bản sắc Việt Nam, Hào khí Tiên Rồng, rạng danh nguồn cội…; qua đó không chỉ thể hiện kỹ thuật điêu luyện mà còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc.



Kết thúc vòng đấu trong nước, 4 đoàn có thành tích cao nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết quốc tế, tranh tài cùng 5 đoàn khách mời gồm: Quang Nghệ - Kwong Ngai (Malaysia), Cường Thắng - Keong Sin (Malaysia), Liên Đường - Foshan LianTang (Trung Quốc), Long Sư Hoàng Phi Hồng - Foshan Nanhai Huang Fei Hong (Trung Quốc) và Nhuận Phúc Đường - Yun Fook Toong (Hồng Kông, Trung Quốc).



Các đoàn khách mời quốc tế đều đến từ những quốc gia và vùng lãnh thổ có phong trào Lân – Sư – Rồng phát triển mạnh, sở hữu kinh nghiệm thi đấu dầy dạn và nhiều thành tích tại các giải khu vực, quốc tế. Sự góp mặt của các đội này không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn, còn tạo điều kiện để các đoàn trong nước giao lưu, học hỏi, tiếp cận những xu hướng biểu diễn hiện đại.



Vòng chung kết Giải Nam Sư quốc tế 2026 sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường An Đông./.