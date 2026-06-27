Giải đua thuyền truyền thống năm nay thu hút sự tham gia tranh tài của 4 đội thuyền đến từ các xã: Bình Sơn (gồm 2 đội), Vạn Tường và Đông Sơn. Các vận động viên tranh tài ở nội dung thuyền nam truyền thống với cự ly thi đấu 6.000m trên dòng sông Trà Bồng, đoạn từ cầu Châu Ổ đến núi Châu Má.

Ông Nguyễn Liên Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: Đây là môn thể thao truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng sông nước Quảng Ngãi, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên. Sự kiện còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc gắn liền với dòng sông Trà Bồng và vùng đất Bình Sơn, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe nhân dân.

“Thông qua giải đấu, chúng tôi mong muốn tiếp tục quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Ngãi, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với sông Trà Bồng và vùng đất Bình Sơn; đồng thời góp phần phát triển du lịch, kinh tế và văn hóa ở địa phương”, ông Phương nhấn mạnh.

Sau những giờ tranh tài sôi nổi, kịch tính trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người dân và du khách, Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 đã kết thúc tốt đẹp.