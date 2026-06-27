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Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Ngãi năm 2026

Sáng 27/6, tại khu vực sông Trà Bồng (xã Bình Sơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn tổ chức Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Ngãi năm 2026. Đây là sự kiện ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động của Lễ hội Du lịch Quảng Ngãi năm 2026.
Giải đua thuyền truyền thống năm nay thu hút sự tham gia tranh tài của 4 đội thuyền đến từ các xã: Bình Sơn (gồm 2 đội), Vạn Tường và Đông Sơn. Các vận động viên tranh tài ở nội dung thuyền nam truyền thống với cự ly thi đấu 6.000m trên dòng sông Trà Bồng, đoạn từ cầu Châu Ổ đến núi Châu Má.
Các vận động viên nỗ lực với mái chèo. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN

Ông Nguyễn Liên Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: Đây là môn thể thao truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng sông nước Quảng Ngãi, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên. Sự kiện còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc gắn liền với dòng sông Trà Bồng và vùng đất Bình Sơn, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe nhân dân.

“Thông qua giải đấu, chúng tôi mong muốn tiếp tục quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Ngãi, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với sông Trà Bồng và vùng đất Bình Sơn; đồng thời góp phần phát triển du lịch, kinh tế và văn hóa ở địa phương”, ông Phương nhấn mạnh.

Sau những giờ tranh tài sôi nổi, kịch tính trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người dân và du khách, Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 đã kết thúc tốt đẹp.

Đội thuyền xã Đông Sơn vui mừng với cúp vô địch. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN 
Kết quả chung cuộc, đội thuyền xã Đông Sơn đã xuất sắc giành giải Vàng; giải Bạc thuộc về đội thuyền xã Vạn Tường; hai đội thuyền của đơn vị chủ nhà là Bình Sơn 1 và Bình Sơn 2 cùng đạt giải Đồng./

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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