Giải đua thuyền độc mộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026

Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung đua 400m và 1000m. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Giải đua thuyền quy tụ 32 vận động viên đến từ 5 đơn vị xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, tranh tài ở hai cự li 400 m và 1.000 m. Hoạt động này nhằm chào đón năm mới Bính Ngọ 2026; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của thuyền độc mộc trong văn hóa, sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ ở phía Tây tỉnh.

Kết thúc giải đấu, đội đua thuyền xã Sa Bình đã xuất sắc giành giải Nhất ở cả hai cự li 400 m và 1.000 m. Ban tổ chức cũng trao giải toàn đoàn cho các đội đua thuộc các xã Sa Bình, Ngọk Bay và phường Kon Tum.

Ông Nguyễn Liên Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thuyền độc mộc có giá trị văn hóa truyền thống, gắn bó với đời sống, sinh hoạt của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ bao đời nay.

"Việc tổ chức giải đua thuyền độc mộc nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước", là sân chơi lành mạnh, bổ ích, để các đơn vị, vận động viên có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Ban tổ chức trao phần thưởng cho các đội đoạt giải. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Qua đó, nâng cao hiệu quả trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội", ông Nguyễn Liên Phương nhấn mạnh.

Ông A Krai, đội đua thuyền xã Sa Bình chia sẻ "Tôi rất vui khi được tham gia giải. Với tôi cũng như bà con trên địa bàn xã, thuyền độc mộc đã trở thành phương tiện di chuyển trên sông không thể thiếu trong nhiều thế hệ. Trước nguy cơ mai một của thuyền độc mộc, tôi mong muốn tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa liên quan đến loại thuyền này để bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc"./.