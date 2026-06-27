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Giai điệu hữu nghị kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế

Sáng 27/6, tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Giai điệu hữu nghị" năm 2026, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhân dân các nước.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2026), hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" và chào mừng Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” tại chương trình “Giai điệu hữu nghị” năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Tham dự chương trình có gia đình các Tổng Lãnh sự, viên chức, nhân viên các Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài; cùng cộng đồng sinh viên, người lao động các nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố.

Phát biểu tại chương trình, bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đối ngoại nhân dân là một bộ phận quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giao lưu nhân dân là cầu nối tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân các nước.

Các đại biểu, khách quốc tế và nghệ sĩ cùng tham gia giao lưu tại chương trình “Giai điệu hữu nghị” năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN
Theo bà Hà Thanh, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, chương trình góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa của các dân tộc, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân các nước, hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Việc tổ chức chương trình đúng dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam cũng góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, qua đó thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế.

Cùng với việc tăng cường tình hữu nghị, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế trước những thách thức của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích mỗi cá nhân thực hiện những hành động thiết thực để xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững.

Chương trình "Giai điệu hữu nghị" gồm nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống; góp phần tạo không gian giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và các nước như: Lào, Campuchia, Indonesia, Trung Quốc, Cuba... do các nghệ sĩ, sinh viên quốc tế và các đoàn nghệ thuật biểu diễn./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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