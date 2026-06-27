Giai điệu hữu nghị kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2026), hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" và chào mừng Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” tại chương trình “Giai điệu hữu nghị” năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN Tham dự chương trình có gia đình các Tổng Lãnh sự, viên chức, nhân viên các Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài; cùng cộng đồng sinh viên, người lao động các nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố.



Phát biểu tại chương trình, bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đối ngoại nhân dân là một bộ phận quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giao lưu nhân dân là cầu nối tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân các nước.