Giải chạy hữu nghị thắp lửa tinh thần Cộng đồng ASEAN tại New York

Đại sứ Singapore về nhất nội dung dành cho nam. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại New York, Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt và tham gia của các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn cùng gần 300 cán bộ và thành viên gia đình thuộc mọi lứa tuổi của các Cơ quan đại diện các nước thành viên ASEAN và nước quan sát viên Timor-Leste tại New York. Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, bày tỏ vui mừng tiếp nối truyền thống và tổ chức chạy hữu nghị của ASEAN tại New York, đồng thời nhấn mạnh mong muốn hoạt động thể thao không chỉ tăng cường thể chất mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết và hợp tác tốt đẹp giữa các Phái đoàn và Cơ quan đại diện các nước ASEAN, lan tỏa tinh thần Cộng đồng ASEAN.

Sau khi hoàn thành đường chạy tổng chiều dài 6,66 km, các thành viên cùng gia đình của 11 Phái đoàn đã dành thời gian giao lưu, thưởng thức các món ăn đặc trưng của Việt Nam và Đông Nam Á.

Giải chạy hữu nghị ASEAN Fun Run do Phái đoàn Việt Nam khởi xướng và nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu thể thao – văn hoá thường niên của cơ quan đại diện các nước thành viên ASEAN tại New York./.