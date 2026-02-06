Giá vàng và bạc thế giới đồng loạt giảm sâu - Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ

Tính đến 19h14’ ngày 5/2 theo giờ Mỹ (tức 7h14’ sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 5,42% xuống còn 4.657 USD/ounce. Cùng thời điểm, giá vàng giao kỳ hạn tháng 4/2026 giảm thêm 48 USD, đóng cửa ở 4.803 USD/ounce.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giá vàng giảm mạnh do làn sóng bán tháo khi các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn buộc phải cắt lỗ sau khi đã mua vào trong phiên giảm giá đầu tuần. Bên cạnh đó, việc chỉ số đồng USD mạnh lên và giá dầu thô giảm mạnh cũng góp phần tạo áp lực lên thị trường kim loại quý.

Giá bạc cũng không thoát khỏi xu hướng giảm khi để mất mốc 70 USD/ounce sau tuần giảm hơn 40% thị giá từ mức đỉnh lịch sử thiết lập ngày 29/1. Tính đến 6h20’ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay lùi 2,9% so với tham chiếu, xuống còn 68,84 USD/ounce.

Cùng lúc, thị trường chứng khoán Mỹ cũng nhuốm sắc đỏ trong phiên 5/2. Chỉ số Nasdaq chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025 sau khi các tập đoàn công nghệ lớn công bố kế hoạch tăng cường đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, chỉ số này để mất 1,59% xuống 22.540,59 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 1,23%, đóng cửa tại 6.798,40 điểm; trong khi chỉ số Dow Jones giảm 1,2% xuống 48.908,72 điểm.

Làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán được kích hoạt sau khi Alphabet - công ty mẹ của Google - thông báo mức chi tiêu lên đến 185 tỷ USD và tổng chi phí đầu tư cho AI của các tập đoàn công nghệ hàng đầu (Big Tech) dự kiến sẽ vượt 500 tỷ USD trong năm nay. Thời gian gần đây, các nhà đầu tư ngày càng tỏ ra thận trọng hơn về việc các doanh nghiệp chi tiêu mạnh tay cho AI và đang chờ đợi những kết quả rõ ràng hơn từ hiệu quả của các khoản đầu tư này thể hiện ở doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, cổ phiếu của Microsoft giảm 5%, Oracle giảm 7%, Amazon giảm 4,4% trong phiên chính thức trước khi giảm thêm 10% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi đưa ra dự báo chi phí vốn tương tự các đối thủ.

Chuyên gia Tom Hainlin tại công ty quản lý tài sản U.S. Bank Wealth Management ở Minneapolis nhận định đây là lần đầu tiên nhà đầu tư chứng kiến các công ty công nghệ có giá trị vốn hóa lớn như Microsoft, Alphabet và Amazon phải đối mặt với một chu kỳ chi phí vốn khổng lồ. Thị trường hiện đang đặt câu hỏi về khả năng liệu khoản đầu tư này có thực sự đem lại kết quả khả quan trong tương lai hay không?./.