Giá vàng thế giới tiến gần mốc 5.200 USD/ounce - Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều

Cụ thể, giá vàng giao ngay đã có thời điểm chạm mốc kỷ lục 5.181,84 USD/ounce vào lúc 20h57 giờ GMT (tức 3h57 sáng 28/1 theo giờ Việt Nam). Trước đó một ngày, trong phiên 26/1, giá vàng lần đầu tiên vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 5.000 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2026 tại Mỹ chốt phiên gần như đi ngang, ở mức 5.082,60 USD/ounce.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 18%, nối tiếp đà tăng mạnh mẽ của năm 2025. Động lực chính đến từ những bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, cùng với xu hướng các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vàng trong bối cảnh quá trình phi USD hóa diễn ra mạnh mẽ. Deutsche Bank và Societe Generale hiện cùng dự báo giá vàng có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Vàng được bán tại tiệm kim hoàn ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Giá bạc cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng. Giá bạc giao ngay tăng 7,7% lên 111,84 USD/ounce trong phiên 27/1, sau khi lập đỉnh lịch sử 117,69 USD/ounce ở phiên trước đó. Tính từ đầu năm 2026, giá bạc đã tăng hơn 57%. Ngân hàng Citi mới đây nâng dự báo giá bạc ngắn hạn từ 100 USD/ounce lên 150 USD/ounce, trong khi Bank of America đặt mục tiêu ở mức 170 USD/ounce.

Trên thị trường “vàng đen”, giá dầu thế giới đã tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày 27/1, sau khi bão tuyết nghiêm trọng tấn công nước Mỹ gây gián đoạn hoạt động khai thác và khiến xuất khẩu dầu thô từ khu vực Bờ Vịnh Mỹ bị đình trệ hoàn toàn vào cuối tuần qua. Chốt phiên giao dịch ngày 27/1, giá dầu Brent biển Bắc giao kỳ hạn tăng 1,98 USD (tương đương 3,02%) lên mức 67,57 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,76 USD (tương đương 2,9%), chốt ở mức 62,39 USD/thùng.

Vàng được bán tại tiệm kim hoàn ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 27/1, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất của Fed và báo cáo lợi nhuận của các tập đoàn công nghệ lớn, trong khi đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm rưỡi so với đồng euro.

Tại Phố Wall, các chỉ số chính biến động không đồng nhất. Đà tăng của cổ phiếu Apple, Amazon và nhiều “ông lớn” công nghệ khác đã giúp chỉ số S&P 500 lập mức cao kỷ lục mới, trong khi chỉ số Dow Jones giảm điểm mạnh. Kết thúc phiên, Dow Jones giảm 0,8% xuống 49.003,41 điểm; S&P 500 tăng 0,4% lên 6.978,60 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,9% lên 23.817,10 điểm.

Dữ liệu khảo sát cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014, phản ánh những lo ngại kéo dài của các hộ gia đình trước lạm phát và chi phí sinh hoạt cao. Tuy nhiên, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách sắp tới, sau 3 lần cắt giảm liên tiếp trước đó.

Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán chủ yếu tăng điểm, ngoại trừ tại Frankfurt (Đức). Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,6%, CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,3%, trong khi DAX tại Frankfurt giảm 0,2%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng euro tăng hơn 1% so với USD, vượt mốc 1,20 USD/euro lần đầu tiên kể từ năm 2021. Ở chiều ngược lại, Dollar Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ quốc tế – rơi xuống 96,218 điểm, mức thấp nhất trong gần 4 năm. Đà suy yếu của đồng bạc xanh được cho là xuất phát từ khả năng Mỹ và Nhật Bản phối hợp can thiệp để hỗ trợ đồng yen, cùng với nguy cơ Chính phủ Mỹ có thể rơi vào tình trạng đóng cửa do bế tắc ngân sách.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, đà tăng của đồng euro không chỉ phản ánh triển vọng ổn định hơn của khu vực đồng tiền chung, mà chủ yếu xuất phát từ cuộc khủng hoảng niềm tin đang bao trùm nước Mỹ. Giới đầu tư ngày càng lo ngại trước sự khó đoán trong chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những cảnh báo sẽ áp thuế nhập khẩu đối với nhiều quốc gia châu Âu, rồi bất ngờ rút lại, đã tạo ra cảm giác bất ổn kéo dài trên thị trường tài chính./.