Giá vàng thế giới lao dốc khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tính đến đầu giờ chiều 17/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ghi nhận mức giảm sâu 2,06%, tương đương 103,09 USD, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.891,35 USD/ounce. Trước đó, trong phiên sáng, kim loại quý này đã có thời điểm giảm hơn 1%. Tương tự, giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 4/2026 cũng giảm 1,04%, chốt ở mức 4.969,90 USD/ounce.

Chuyên gia Ilya Spivak, Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại mạng tin tức tài chính Tastylive, nhận định thị trường đang phản ứng trực tiếp với các động thái ngoại giao cho thấy căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và Ukraine có dấu hiệu hạ nhiệt.



"Phí rủi ro" địa chính trị vốn là lực đỡ chính cho vàng trong thời gian qua đã sụt giảm đáng kể nhờ các diễn biến tại Geneva. Về vấn đề hạt nhân Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ tham gia "gián tiếp" vào các cuộc đàm phán tại Geneva diễn ra hôm nay. Ông Trump bày tỏ niềm tin rằng Chính phủ Iran đang có thiện chí đạt được một thỏa thuận chung.

Liên quan tới xung đột Nga - Ukraine, vòng đàm phán hòa bình mới do Mỹ làm trung gian giữa đại diện Nga và Ukraine cũng chính thức bắt đầu tại Geneva trong hai ngày 17-18/2. Phía Nga cho biết trọng tâm thảo luận dự kiến sẽ xoay quanh các vấn đề lãnh thổ phức tạp.



Bên cạnh yếu tố chính trị, chỉ số đồng USD (DXY) tăng 0,2% so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt đã khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Thị trường hiện đang nín thở chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 1/2026 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), dự kiến công bố vào ngày 18/2, để tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6/2026. Do vàng là tài sản không sinh lời, kim loại này thường nhạy cảm và chịu áp lực trong môi trường lãi suất duy trì ở mức cao. Dù đang trong xu hướng giảm ngắn hạn, chuyên gia Spivak dự báo ngưỡng kháng cự gần nhất của vàng là 5.120 USD/ounce, với mục tiêu dài hạn có thể quay lại mức đỉnh 5.600 USD/ounce.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm mạnh 3,46%, xuống còn 73,93 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 2,49%, dừng ở mức 1.990,35 USD/ounce, trong khi giá palladium sụt giảm 2,45%, còn 1.682,15 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, các giao dịch tạm dừng do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2026./.