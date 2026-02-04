Giá vàng miếng sáng 4/2 tăng 3,7triệu đồng/lượng

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 50 phút, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 177,2 - 180,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc miếng được Công ty Bảo tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3,245 - 3,345 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 20 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 18 nghìn đồng/lượng ở bán ra so với với chốt phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng và bạc đã phục hồi trong phiên giao dịch 3/2 sau đợt lao dốc từ mức cao kỷ lục đã thu hút các nhà đầu tư quay trở lại thị trường kim loại quý.

Giá vàng giao ngay tăng tới 7,1%, vượt ngưỡng 4.990 USD/ounce, khôi phục phần nào vị thế sau đợt giảm mạnh nhất trong hơn 10 năm. Giá bạc tăng hơn 12%, giao dịch trên mức 89 USD/ounce khi tâm lý ưa thích rủi ro bao trùm thị trường và đồng USD yếu./.