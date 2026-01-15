Giá vàng miếng sáng 15/1 giảm 700 nghìn đồng/lượng

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cụ thể tại thời điểm 8 giờ 50 phút, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 160 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiểu bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc miếng được Công ty Bảo tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3,345- 3,448 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 61 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 66 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm qua.

Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 14/1, kéo theo đà đi lên của bạc, khi những bất ổn địa chính trị và kinh tế thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất cũng góp phần tiếp thêm động lực cho thị trường.



Giá vàng giao ngay tăng 0,9%, lên 4.628,68 USD/ounce vào lúc 13 giờ 38 phút theo giờ miền Đông nước Mỹ (1 giờ 38 phút sáng 15/1 giờ Việt Nam), sau khi có thời điểm chạm đỉnh lịch sử 4.641,40 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2026 tại Mỹ chốt phiên tăng 0,8%, lên 4.635,70 USD/ounce./.