Giá vàng miếng sáng 11/2 đi ngang

Khách hàng chọn mua trang sức vàng tại cửa hàng ở Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 50 phút, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 177,5 - 181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc miếng được Công ty Bảo tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3,051 - 3,145 nghìn đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, phiên giao dịch sáng ngày 11/2 trong sắc xanh, sau khi các dữ liệu kinh tế mới từ Mỹ củng cố thêm triển vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Tính đến 6 giờ 23 phút sáng 11/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,5%, lên mức 5.051,89 USD/ounce. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 10/2, giá kim loại quý này đã có lúc giảm mạnh hơn 1%, lùi sát về ngưỡng hỗ trợ tâm lý 5.000 USD/ounce.



Động lực chính thúc đẩy đà hồi phục là báo cáo doanh số bán lẻ tại Mỹ cho thấy chi tiêu tiêu dùng trong tháng 12/2025 bất ngờ đình trệ. Diễn biến này phản ánh tâm lý lo ngại của người dân về chi phí sinh hoạt đắt đỏ, đồng thời tạo thêm áp lực buộc Fed phải xem xét cắt giảm chi phí vay vốn để hỗ trợ nền kinh tế. Do vàng là tài sản không sinh lời, kim loại quý này thường hưởng lợi trực tiếp trong môi trường lãi suất thấp.



Sau khi thiết lập mức cao kỷ lục vào cuối tháng 1/2026 và trải qua đợt sụt giảm đột ngột sau đó, giá vàng hiện đã lấy lại được khoảng một nửa số điểm đã mất. Giới phân tích nhận định, báo cáo việc làm tháng 1/2026 (dự kiến công bố chiều muộn ngày 11/2) sẽ là "thuốc thử" quyết định hướng đi của vàng trong ngắn hạn. Nếu thị trường lao động Mỹ cho thấy dấu hiệu suy yếu, giá vàng có thể sớm tái lập các mốc cao mới.



Cùng chung xu hướng đi lên, giá bạc giao ngay trong sáng nay tăng 0,9%, lên mức 81,5659 USD/ounce, đảo chiều sau khi đã giảm mạnh tới 2,1% trong phiên trước đó./.