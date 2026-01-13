Giá vàng chững lại sau khi lập đỉnh

Tại Singapore, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.588,99 USD/ounce, sau khi đã tăng hơn 2% để chạm mốc kỷ lục 4.629,94 USD/ounce trong phiên 12/1.

Một cuộc điều tra hình sự nhắm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell đã thổi lên làn sóng "bán tháo tài sản Mỹ", khiến đồng USD sụt giảm và trái phiếu kho bạc bị bán tháo trên diện rộng trong phiên đầu tuần. Bên cạnh đó, các yếu tố địa chính trị cũng thúc đẩy dòng tiền chảy vào các tài sản an toàn như vàng khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% lên bất kỳ quốc gia nào giao thương với Iran.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty giao dịch Capital.com, nhận định thị trường đang chứng kiến một số nhà đầu tư thực hiện hoạt động chốt lời trong ngắn hạn, nhưng các đợt giảm giá có thể sẽ nhanh chóng thu hút lực mua bắt đáy.

Bên cạnh vàng, thị trường bạc cũng chứng kiến sự biến động mạnh. Giá bạc giao ngay đã giảm 0,1% xuống 84,86 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 86,22 USD/ounce trong phiên trước. Trước sự biến động giá và khối lượng giao dịch tăng vọt, sàn giao dịch CME Group thông báo sẽ thay đổi cách thiết lập ký quỹ đối với các hợp đồng kỳ hạn vàng, bạc, bạch kim và palladium, áp dụng từ thời điểm đóng cửa phiên 13/1.

Tập đoàn tài chính Citigroup Inc. đã nâng dự báo giá vàng sẽ chạm mốc 5.000 USD/ounce và bạc sẽ đạt 100 USD/ounce trong ba tháng tới. Các nhà phân tích của Citi cho rằng thị trường giá lên sẽ vẫn được duy trì trong ngắn hạn nhờ động lực đầu tư mạnh mẽ và tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Giới đầu tư hiện vẫn đang theo dõi sát sao các diễn biến chính trị tại Mỹ, yếu tố được dự báo sẽ tiếp tục gây ra những biến động khó lường cho thị trường tài chính toàn cầu.

Tại Việt Nam, chiều 13/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160,00 - 162,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.