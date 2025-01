Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Singapore đạt kỷ lục

Sản phẩm gạo Tam Hưng của Hà Nội. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Theo số liệu thống kê của Cơ quan quản lý doanh nghiệp Singapore, nếu chỉ xét riêng nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, Việt Nam xuất siêu khoảng 1,59 tỷ SGD. Trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, bên cạnh các nhóm chủ lực truyền thống như thiết bị điện tử, máy móc, thủy tinh, còn có sự tăng trưởng tốt của các nhóm ngành khác, đáng chú ý là các mặt hàng nông nghiệp như gạo, thủy sản, dầu động thực vật…

Riêng trong tháng 12/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn 3,06 tỷ SGD, tăng 19,24% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Singapore vẫn giữ được mức tăng trưởng cao (18,98%) với giá trị 781,17 triệu SGD, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng trưởng cao ở mức 19,33%, đạt hơn 2,28 tỷ SGD.

Lũy kế cả năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn 31,67 tỷ SGD, tăng 9,49 % so với cùng kỳ năm 2023, trong đó xuất khẩu tăng mạnh ở mức 30,8%, đạt gần 8,58 tỷ SGD, và nhập khẩu tăng 3,24%, đạt hơn 23,09 tỷ SGD.

Trong năm 2024, Việt Nam giữ vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Singapore, là thị trường nhập khẩu đứng thứ 18 với kim ngạch gần 8,58 tỷ SGD (tăng 30,8%) và là thị trường xuất khẩu thứ 10 của Singapore với kim ngạch hơn 20,8 tỷ SGD (tăng 1,72%).

Theo ông Cao Xuân Thắng, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Singapore, so với các tháng trước của năm 2024, tình hình thương mại với thế giới trong tháng 12 của Singapore thể hiện sự bứt phá đột biến với cả ba chỉ tiêu tổng kim ngạch hai chiều và kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng trưởng mạnh. Theo thông báo ngày 2/1/2025 của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý IV/2024 dự kiến tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ 2023 và GDP cả năm 2024 dự kiến tăng trưởng 4% (cao hơn mức dự báo đưa ra đầu năm là từ 1-3%). Đây là tín hiệu tích cực cho thấy kinh tế Singapore trong năm 2024 đã phục hồi tốt hơn so với các dự báo.

Mặc dù kết quả năm 2024 rất khả quan song các chuyên gia kinh tế tại địa bàn vẫn hết sức thận trọng khi đánh giá về triển vọng năm 2025, đặc biệt là tác động của các yếu tố cạnh tranh địa chính trị giữa các nền kinh tế lớn.

Hiện Thương vụ Việt Nam tại Singapore đang tập trung thúc đẩy mở cửa thị trường cho các sản phẩm thịt và trứng gia cầm của Việt Nam vào Singapore./.