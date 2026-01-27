Gia Lai tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Điểm nhấn của chương trình là lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên dương 96 đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026. Tại đây, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng; nghe phát biểu của đại diện đảng viên trẻ tiêu biểu; trao danh sách đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp.

Tuyên dương 96 đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Quang Thái-TTXVN

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai nhấn mạnh vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo và xây dựng Đảng; đồng thời kêu gọi tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương trong giai đoạn mới.

Dịp này, Ban tổ chức phối hợp với Báo Tuổi Trẻ trao tặng 200 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 62 suất quà cho cựu thanh niên xung phong trên địa bàn phường An Nhơn; ra mắt Hội đồng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tỉnh Gia Lai; tiếp nhận nguồn hỗ trợ của Tỉnh đoàn Ninh Bình trị giá 1 tỷ đồng giúp nhân dân, đoàn viên, thanh niên bị ảnh hưởng bởi bão lũ; khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng quê hương" tại xã Phù Mỹ Bắc, trị giá 100 triệu đồng.

Ban tổ chức trao tặng quà cho đoàn viên, thanh niên khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở Gia Lai. Ảnh: Quang Thái-TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai chính thức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngay sau lễ kỷ niệm và tuyên dương, nhiều hoạt động được triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh như: trồng cây xanh; dọn dẹp vệ sinh môi trường; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ; thực hiện "Gian hàng 0 đồng"; tập huấn trí tuệ nhân tạo cho học sinh; trao tặng "Phòng tin học cho em" và "Sân chơi dành cho thiếu nhi"; ra quân "Tổ công nghệ số cộng đồng" hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số thiết yếu.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và hỗ trợ các gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thông qua Ngày Thanh niên cùng hành động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện và cống hiến; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển./.