Gia Lai phân giao KPI chỉ tiêu, kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa tỉnh Gia Lai cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới; phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch HĐND tỉnh đề ra, UBND tỉnh Gia Lai đã phân giao thêm 11 chỉ tiêu cho các sở, ban, ngành liên quan.

UBND tỉnh cũng đã có quyết định phân giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 đối với 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với 21 chỉ tiêu bao trùm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm của các xã, phường tập trung vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và phát triển của từng xã, phường nói riêng và của tỉnh nói chung. Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã giao cho các xã, phường; thường xuyên, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kiên quyết chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển". Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ một đầu mối chịu trách nhiệm, một lộ trình, một sản phẩm cụ thể; chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; việc nào vướng phải chủ động tháo gỡ ngay từ cơ sở, không để dồn ứ, kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh 5 nhiệm vụ chính cần phải thực hiện như tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể, chi tiết, có tính khả thi cao các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, năm 2026 là năm mở đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2026–2030 và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính bản lề trong việc định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của đất nước và của tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, thực chất, triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; lấy kết quả đầu ra và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá; tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; xây dựng chính quyền kỷ cương, gần dân, vì dân...

Tỉnh Gia Lai giao 21 chỉ tiêu cho 135 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Thái- TTXVN



Năm 2025, mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp ủy, chính quyền, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là công tác thu ngân sách và giải ngân đầu tư công với trên 28.400 tỷ đồng thu ngân sách, vượt cao dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. GRDP tăng 7,2% so với năm 2024 dù trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ cuối năm. Ngành du lịch phục hồi và phát triển sôi động với hơn 12,4 triệu lượt khách, tăng 17,6%; doanh thu du lịch tăng 10%...

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch Trung ương giao; đời sống nhân dân từng bước cải thiện. Khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính chuyển biến rõ nét với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, nhất là trong lĩnh vực AI, bán dẫn, an ninh mạng. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,6%; chỉ số “Phục vụ người dân, doanh nghiệp” xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố.../.

