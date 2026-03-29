Gia Lai ký kết hợp tác với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn ký kết hợp tác cùng Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Đình Quân - TTXVN

Sự kiện này là tiền đề quan trọng, làm cơ sở để các cấp, ngành, địa phương của hai bên tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác sâu rộng, toàn diện hơn trên các lĩnh vực.



Dự hội nghị, về phía tỉnh Gia Lai có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.



Về phía cơ quan đại diện Vương quốc Campuchia tại Việt Nam có bà Touch Sopharath, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Campuchia tại Việt Nam; ông Kim Rithy, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear; ông Nhem Som Ươn, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri; ông Sor Soputra, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của các Đoàn đại biểu của các tỉnh Preah Vihear, Ratanakiri, Stung Treng



Theo UBND tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2025, Gia Lai đã triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách và thỏa thuận hợp tác với các tỉnh của Campuchia. Quan hệ trao đổi đoàn được duy trì thường xuyên; công tác phối hợp bảo đảm an ninh biên giới được tăng cường. Đồng thời, các hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, thương mại biên giới và đối ngoại nhân dân tiếp tục được thúc đẩy và đạt nhiều kết quả tích cực. Các dự án đầu tư của doanh nghiệp Gia Lai tại khu vực Đông Bắc Campuchia cơ bản phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và tạo việc làm cho người dân sở tại.

Đặc biệt, trong lĩnh vực đầu tư, hiện tỉnh Gia Lai có 15 doanh nghiệp đang đầu tư và triển khai 19 dự án tại Campuchia với tổng vốn đăng ký hơn 913 triệu USD; trong đó có 14 dự án tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Các dự án chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp như chăn nuôi bò; trồng, chế biến và xuất khẩu cao su, dầu cọ, chuối, xoài, dứa, bưởi, sầu riêng... Một số doanh nghiệp đã triển khai đầu tư hiệu quả với quy mô lớn, tạo việc làm cho lao động địa phương và được phía Campuchia đánh giá cao.



Để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn 2026 - 2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị các bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, phát triển thương mại biên giới, khai thác hiệu quả cửa khẩu Lệ Thanh - Oyadav; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, mở rộng thị trường xuất khẩu; triển khai các chương trình, dự án hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và địa phương trong quá trình thực hiện.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Quân - TTXVN

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, Hội nghị ký kết hợp tác lần này là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và ba tỉnh Đông Bắc Campuchia. Đây không chỉ là dịp để cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, mà còn là dịp trao đổi, thống nhất những định hướng lớn nhằm tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn 2026 - 2030, đặc biệt là hướng tới năm 2027 - kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.



Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị ngay sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị chức năng của các bên khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đã ký kết thành chương trình, kế hoạch phối hợp hằng năm, xác định rõ đầu mối, rõ nội dung, rõ tiến độ và trách nhiệm tổ chức thực hiện; tập trung thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - O Yadav gắn với phát triển hạ tầng logistics; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân và phối hợp hiệu quả trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo 3 tỉnh: Preah Vihear, Ratanakiri và Stung Treng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 – 2030, mở ra giai đoạn hợp tác mới toàn diện và thiết thực trên nhiều lĩnh vực./.