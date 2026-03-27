Gia Lai kích hoạt trục biển - cao nguyên định hình cấu trúc tăng trưởng mới

Hội thảo được thiết kế với 3 phiên thảo luận chính, tập trung vào các trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của Gia Lai giai đoan 2026-2035. Phiên thứ nhất với chủ đề Hàng không kích hoạt nền kinh tế xanh, tập trung phân tích vai trò của hạ tầng hàng không trong việc mở cửa thị trường du lịch và đầu tư cho các điểm đến mới. Phiên thứ 2 với chủ đề Dọn tổ đón “Đại Bàng” - Hạ tầng bất động sản khai mở tiềm năng trong chu kỳ tăng trưởng mới, tập trung thảo luận về vai trò của các nhà đầu tư chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, bao gồm nghỉ dưỡng, golf, MICE, dịch vụ và hàng không.

Phiên thứ 3 với chủ đề Một cánh bay, Hai điểm đến - Thiên đường du lịch biển kết nối với cao nguyên huyền bí kiến tạo ngàn giá trị, tập trung thảo luận về xu hướng du lịch mới của du khách quốc tế, đặc biệt là các hành trình đa trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng biển với khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Xu hướng du lịch quốc tế hiện nay cho thấy du khách ngày càng ưa chuộng các hành trình đa trải nghiệm, kết hợp nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa và du lịch nông nghiệp.



Để trở thành điểm đến, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng phải có 5 yếu tố gồm: Tiêu chí địa lý và thiên nhiên ban tặng, về vấn đề này, Gia Lai vừa có rừng, có biển, có các danh thắng Kỳ Co, Eo Gió, Biển Hồ, Núi lửa Chư Đăng Ya, hệ thống văn hóa Champa cổ... Yếu tố thứ hai là các doanh nghiệp có tư duy, tầm nhìn, tâm huyết và gắn bó với tỉnh, từ đó họ đầu tư các điểm đến khác biệt. Yếu tố thứ ba là tỉnh cần phải có kế hoạch, chiến lược phát triển. Yếu tố thứ tư là về văn hóa tinh thần của người dân và yếu tố may mắn và thời điểm bùng nổ.

Thông qua hội thảo, các đại biểu có thể cảm nhận và thấy được lợi thế của tự nhiên, cộng với đó là sự quyết tâm của chính quyền, bên cạnh đó cần "nhận diện điểm nghẽn" và đề xuất với địa phương những khó khăn cũng như biện pháp khắc phục.

Tại phiên thảo luận, các diễn giả cùng trao đổi, đề xuất các mô hình phát triển sản phẩm du lịch liên vùng, xây dựng chuỗi giá trị du lịch gắn với nông nghiệp, văn hóa và sinh thái, qua đó kéo dài thời gian du khách lưu trú tại Gia Lai, gia tăng giá trị cho điểm đến, thực hiện du lịch xanh.

Theo Chủ tịch Tập đoàn FLC, làm du lịch là làm sao đưa khách đến nhanh nhất nhưng ra về chậm nhất. Sản phẩm du lịch phải thật độc đáo, mới lạ.

Năm 2026 được xem là một dấu mốc quan trọng đối với tỉnh Gia Lai khi địa phương lần đầu tiên đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, với chuỗi 244 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra xuyên suốt cả năm.

Thông qua các hoạt động trong năm, Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với năm 2025, với doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành du lịch địa phương.

Trong chiến lược phát triển này, Gia Lai đang định hình một cấu trúc tăng trưởng mới dựa trên hành lang du lịch biển - cao nguyên, kết nối không gian du lịch giữa 2 trung tâm là Quy Nhơn và Pleiku, kết hợp tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện./.