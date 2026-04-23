Gia Lai đưa vào hoạt động Phố Ẩm thực Diên Hồng phục vụ kinh tế đêm

Phố Ẩm thực Diên Hồng - điểm nhấn mới trong đời sống đô thị về đêm tại Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Được đầu tư từ đầu năm 2025, Phố Ẩm thực Diên Hồng được hình thành trên nền khu vực bến xe lam cũ, với hạ tầng đồng bộ gồm hệ thống điện nước, mái che di động, khu điều hành, cổng trang trí và không gian đi bộ thông thoáng. Theo thiết kế, khu phố gồm 73 lô vơi 19 ki-ốt bán hàng lưu niệm, sản phẩm OCOP và 54 gian hàng ẩm thực, phục vụ đa dạng nhu cầu của người dân và du khách.



Ông Nguyễn Tuấn Quang, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng phát biểu tại Lễ khánh thành Phố Ẩm Thực Diên Hồng chủ đề “Điểm hẹn Vị ngon và Văn hoá”. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Không chỉ là nơi kinh doanh ẩm thực, khu phố còn được quy hoạch theo hướng không gian mở, tích hợp các hoạt động trải nghiệm như biểu diễn nghệ thuật đường phố, giao lưu văn hóa, check-in du lịch, góp phần tạo điểm nhấn cho đời sống đô thị về đêm. Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Nguyễn Tuấn Quang cho biết, Phố Ẩm thực Diên Hồng được định hướng là mô hình phát triển kinh tế ban đêm gắn với du lịch trải nghiệm, hướng tới xây dựng một điểm đến văn minh, sạch đẹp, an toàn để người dân và du khách có thể thưởng thức trọn vẹn ẩm thực Gia Lai.

Một mục tiêu quan trọng khác là chuyển đổi từ hình thức kinh doanh tự phát sang mô hình có tổ chức, tập hợp các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vào môi trường hoạt động bài bản, được quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự. Đồng thời, đây cũng được xác định là không gian văn hóa cộng đồng, không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống mà còn là nơi giao lưu, quảng bá nét đẹp văn hóa và con người phố núi.

Lãnh đạo phường Diên Hồng cắt băng khánh thành Phố Ẩm Thực Diên Hồng với chủ đề “Điểm hẹn Vị ngon và Văn hoá”. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Theo Ban tổ chức, việc đưa phố ẩm thực vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại – dịch vụ trên địa bàn. Anh Hoàng Mạnh Tuấn, chủ một cơ sở ẩm thực chia sẻ, việc được bố trí vào khu phố ẩm thực giúp hoạt động kinh doanh ổn định, có quy hoạch rõ ràng, thu hút khách hơn. Đây cũng là cơ hội để các hộ nâng cao chất lượng món ăn, xây dựng thương hiệu và phát triển lâu dài.



Ngay trong đêm khai trương, phố ẩm thực thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức. Không khí sôi động với các chương trình nghệ thuật kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, biểu diễn đường phố, ảo thuật… tạo nên điểm nhấn hấp dẫn cho không gian đô thị về đêm. Ông Nguyễn Văn Chung, một người dân ở phường Diên Hồng cho rằng, phố ẩm thực tạo thêm không gian sinh hoạt buổi tối cho người dân, vừa có chỗ vui chơi, vừa thưởng thức ẩm thực. Nếu được duy trì tốt, đây sẽ là điểm đến quen thuộc của người dân địa phương.



Việc đưa Phố Ẩm thực Diên Hồng vào hoạt động được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong phát triển kinh tế đêm tại Gia Lai, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra là công tác quản lý cần được duy trì chặt chẽ, kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và tránh tình trạng phát triển tự phát.

Không gian ẩm thực sôi động với nhiều món ăn đặc trưng của địa phương và các vùng miền. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang tìm kiếm dư địa tăng trưởng từ kinh tế ban đêm, mô hình Phố Ẩm thực Diên Hồng cho thấy cách tiếp cận theo hướng bài bản, gắn phát triển kinh tế với tổ chức không gian đô thị và bảo tồn giá trị văn hóa. Nếu được vận hành hiệu quả, đây không chỉ là điểm đến ẩm thực mà còn có thể trở thành một “điểm chạm” văn hóa đặc trưng góp phần nâng cao sức hút của Gia Lai đến với du khách.