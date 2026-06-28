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Gia Lai có tiềm năng lớn về bộ môn Boxing

Sau 5 ngày tranh tài (từ ngày 23 - 27/6), tối ngày 27/6, Đại hội Thể dục thể thao môn Boxing và Giải vô địch boxing trẻ các câu lạc bộ, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026 đã bế mạc. Kết quả, ở Giải vô địch boxing trẻ các câu lạc bộ, võ đường, nhờ sự cuẩn bị chu đáo của đơn vị chủ quản và sự tập luyện chuyên cần, phong độ xuất sắc của các vận động viên, với 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng, Võ đường Năm Phương đã đạt giải Nhất toàn đoàn; với 4 Huy chương vàng, 3 Huy chương Đồng, Võ đường Đỗ Trường Cửu đạt giải Nhì toàn đoàn; với 3 Huy chương vàng, 2 Huy chương Đồng, câu lạc bộ Quy Nhơn KICKFIT đạt giải ba toàn đoàn.
Các các vận động viên đang thi đấu tại Đại hội môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các câu lạc bộ, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ nhất. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Đại hội Thể dục thể thao môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các câu lạc bộ, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026 quy tụ 86 võ sỹ đến từ 19 xã, phường và 109 võ sỹ đến từ 27 câu lạc bộ, võ đường trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong đó, các võ sỹ tham gia có tuổi đời từ 17 - 40, tranh tài ở 18 hạng cân. Các trận đấu thi đấu theo Luật của Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế (AIBA), thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, nghỉ giữa các hiệp 1 phút.

Đối với các vận động viên ở Giải vô địch boxing trẻ các câu lạc bộ, võ đường thi đấu ở 2 nhóm tuổi: 12 - 14 và 15 - 16 tuổi, tranh tài ở 20 hạng cân. Gồm, nhóm tuổi 12 - 14 tranh tài ở 7 hạng cân nam từ 42 - 63 kg, và 4 hạng cân nữ từ 46 - 54 kg; ở nhóm tuổi 15 - 16 tuổi tranh tài ở 5 hạng cân nam từ 46 - 60 kg và 4 hạng cân nữ, từ 46 kg - 54kg.

Trọng tài công bố vận động viên thắng trận tại Đại hội môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các câu lạc bộ, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ nhất. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Trưởng ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các câu lạc bộ, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026, khẳng định: Qua tiến hành khảo sát việc tập luyện bộ môn Boxing tại các võ đường, Câu lạc bộ trên địa bàn toàn tỉnh, có thể nhận thấy, Gia Lai có tiềm năng lớn về bộ môn Boxing và những lợi ích thiết thực của bộ môn này mang lại. Hiện nay tại nhiều địa phương trong tỉnh, các Câu lạc bộ, Võ đường đã phát triển mạnh bộ môn Boxing, và đặc biệt các cơ sở tập gym, thể dục thẩm mỹ đã đưa môn võ thuật này vào tập luyện, nhằm đáp ứng nhu cầu của người yêu thích thể thao./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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