Gia Lai có tiềm năng lớn về bộ môn Boxing

Các các vận động viên đang thi đấu tại Đại hội môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các câu lạc bộ, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ nhất. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Đại hội Thể dục thể thao môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các câu lạc bộ, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026 quy tụ 86 võ sỹ đến từ 19 xã, phường và 109 võ sỹ đến từ 27 câu lạc bộ, võ đường trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong đó, các võ sỹ tham gia có tuổi đời từ 17 - 40, tranh tài ở 18 hạng cân. Các trận đấu thi đấu theo Luật của Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế (AIBA), thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, nghỉ giữa các hiệp 1 phút.



Đối với các vận động viên ở Giải vô địch boxing trẻ các câu lạc bộ, võ đường thi đấu ở 2 nhóm tuổi: 12 - 14 và 15 - 16 tuổi, tranh tài ở 20 hạng cân. Gồm, nhóm tuổi 12 - 14 tranh tài ở 7 hạng cân nam từ 42 - 63 kg, và 4 hạng cân nữ từ 46 - 54 kg; ở nhóm tuổi 15 - 16 tuổi tranh tài ở 5 hạng cân nam từ 46 - 60 kg và 4 hạng cân nữ, từ 46 kg - 54kg.

