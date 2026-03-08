Gia Lai bảo đảm nguồn cung xăng, dầu ổn định cho người dân

Người dân mua xăng dầu. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Hiện Petrolimex Gia Lai có 115 cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động trên địa bàn tỉnh và luôn duy trì nguồn cung ổn định cho toàn hệ thống.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, an ninh thế giới, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông tác động đến nguồn cung và giá xăng dầu, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm ổn định thị trường trên địa bàn.

Để bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành thông suốt, không xảy ra tình trạng găm hàng, tạo khan hiếm giả nhằm trục lợi, Chi cục Quản lý thị trường đã yêu cầu các Đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ.

Trong đó, tập trung theo dõi việc chấp hành các quy định về chất lượng, đo lường, niêm yết và bán đúng giá, thời gian bán hàng; đồng thời tổ chức giám sát thường xuyên, kể cả 24/24 giờ khi cần thiết để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như tự ý dừng hoặc đóng cửa bán hàng không có lý do chính đáng, bán cao hơn giá niêm yết, vi phạm về đo lường, chất lượng, đầu cơ, găm hàng gây ảnh hưởng đến nguồn cung và quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung, góp phần ổn định thị trường.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, đến thời điểm hiện tại nguồn cung xăng dầu trên địa bàn cơ bản vẫn được đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Vào khoảng 17h chiều ngày 7/3, trên địa bàn phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai xăng RON 95-III có giá là 27.580 đồng/lít, dầu DO 0,001S-V có giá là 31.140 đồng/lít./.