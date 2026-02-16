Giá dầu ổn định trước thềm đàm phàn hạt nhân Mỹ-Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, sáng 16/2 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng nhẹ 3 cent lên 67,78 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ ở mức 62,91 USD/thùng, tăng 2 cent. Ngày 16/2 sẽ không có giao dịch WTI do là ngày lễ của Mỹ.

Nhà máy lọc dầu ở Palau Bukom, Singapore. Ảnh: THX/TTXVN

Tuần trước, cả hai loại dầu chuẩn đều ghi nhận mức giảm hằng tuần. Cụ thể, dầu Brent giảm khoảng 0,5% và dầu WTI giảm 1% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về khả năng Washington đạt được thỏa thuận với Tehran trong tháng tới.

Hai nước dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ hai tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 17/2 sau khi nối lại các cuộc đàm phán hồi đầu tháng này nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Tehran kéo dài hàng thập kỷ và tránh một cuộc đối đầu quân sự mới.

Một nhà ngoại giao Iran hôm 15/2 cho biết Iran đang theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên và hiện nội dung thảo luận tập trung vào các khoản đầu tư vào năng lượng, khai thác mỏ cũng như việc mua máy bay.

Nhà phân tích thị trường IG, Tony Sycamore, cho biết với việc cả hai bên dự kiến sẽ duy trì các "lằn ranh đỏ" cốt lõi, kỳ vọng về việc đạt được một thỏa thuận là rất thấp.

Mỹ đã điều động tàu sân bay thứ hai đến khu vực và đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài nếu các cuộc đàm phán không thành công. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã cảnh báo rằng trong trường hợp lãnh thổ Iran bị tấn công, họ sẽ tấn công bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ để đáp trả.

Với căng thẳng Mỹ-Iran đẩy giá dầu lên cao, OPEC+ đang nghiêng về việc nối lại việc tăng sản lượng từ tháng 4, sau 3 tháng tạm dừng để đáp ứng nhu cầu cao điểm mùa Hè.



Hoạt động trên thị trường tài chính toàn cầu dự báo sẽ trầm lắng vào ngày 16/2 do Trung Quốc và Hàn Quốc nghỉ lễ Tết Nguyên đán, cùng với ngày Lễ Tổng thống ở Mỹ.

Theo bà Sugandha Sachdeva, người sáng lập SS WealthStreet, công ty nghiên cứu có trụ sở tại New Delhi (Ấn Độ), trong ngắn hạn, các diễn biến địa chính trị và lượng dầu tồn kho sẽ vẫn là những yếu tố chính gây biến động, khiến giá dầu thô dễ bị dao động mạnh theo hai chiều./.