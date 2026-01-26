Giá dầu châu Á tiếp tục tăng khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang

Một cơ sở khai thác dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN



Vào lúc 8 giờ 27 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 12 xu Mỹ (0,18%) lên 66 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 14 xu Mỹ (0,23%) lên 61,21 USD/thùng.

Trước đó, cả hai loại dầu chủ chốt này đều ghi nhận mức tính theo tuần là 2,7%, chốt phiên 23/1 ở mức cao nhất kể từ ngày 14/1.

Tâm lý lo ngại rủi ro bao trùm giới đầu tư khi có thông tin một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ cùng các khí tài quân sự khác dự kiến sẽ đến Trung Đông trong những ngày tới.

Ngày 22/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một "hạm đội" đang hướng về phía Iran. Đáp trả lại, một quan chức cấp cao của Iran ngày 23/1 khẳng định nước này sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào là "một cuộc chiến tranh toàn diện".

Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG, nhận định: Tuyên bố của Tổng thống Trump về việc điều hạm đội Mỹ đến Iran đã kích hoạt lại nỗi lo gián đoạn nguồn cung, gia tăng phí rủi ro vào giá dầu thô và thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn.

Thị trường cũng ghi nhận những diễn biến trái chiều về nguồn cung năng lượng. Tại Kazakhstan, Hiệp hội Đường ống Caspian (CPC) cho biết đã khôi phục toàn bộ công suất tải tại cảng trên bờ biển Đen hôm 25/1, sau khi hoàn tất bảo trì một trong ba điểm neo đậu, giúp giải tỏa phần nào áp lực về thiếu hụt nguồn cung quốc tế.

Tại Mỹ, thời tiết khắc nghiệt đang gây gián đoạn hoạt động sản xuất. Một cơn bão mùa Đông quét qua nước Mỹ từ ngày 23/1 đã khiến sản lượng dầu thô và khí đốt sụt giảm, đồng thời đẩy giá điện giao ngay tăng vọt. Các chuyên gia phân tích của JPMorgan ước tính thời tiết xấu đã làm giảm sản lượng khoảng 250.000 thùng/ngày, với mức giảm ghi nhận tại các khu vực Bakken, Oklahoma và một phần Texas./.