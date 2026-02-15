Ghép gan cứu sống người bệnh ngày giáp Tết

Các bác sĩ thực hiện lấy mảnh gan ghép từ người hiến bằng phẫu thuật nội soi, mang lại nhiều lợi ích cho người hiến gan hơn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán viêm đường mật nguyên phát giai đoạn xơ gan cách đây 3 năm. Thời gian gần đây, tình trạng xơ gan tiến triển nặng, chức năng gan suy giảm nhanh. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với nguyện vọng được ghép gan.



Ngày 13/2, tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu, xuất hiện hôn mê gan. Trước nguy cơ tử vong rất cao, 8 giờ ngày 14/2, Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn chuyên môn khẩn cấp với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, do Trung tướng, Giáo sư, tiến sỹ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chủ trì. Kết luận hội chẩn xác định ghép gan cấp cứu là biện pháp điều trị duy nhất, không thể trì hoãn.

Tiến sỹ Hồ Văn Linh (Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) chia sẻ: “Khi người bệnh được xác định có chỉ định ghép gan cấp cứu, chúng tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là huy động tối đa mọi nguồn lực để cứu sống người bệnh trong thời gian ngắn nhất. Đây thực sự là cuộc chạy đua với thời gian. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng đã về quê hoặc đang trên đường chuẩn bị đón Tết cùng gia đình, khi nhận được thông tin về ca ghép cấp cứu, đã sẵn sàng gác lại việc riêng, lập tức quay trở lại Bệnh viện, vào vị trí để thực hiện nhiệm vụ. Với chúng tôi, tính mạng người bệnh luôn là ưu tiên cao nhất”.



Đối với lá gan hiến tặng, tiến sỹ Hồ Văn Linh cùng ê-kíp đã thực hiện lấy mảnh gan ghép từ người hiến bằng phương pháp phẫu thuật nội soi để tiến hành ghép cho người nhận.

Phương pháp lấy gan ghép qua nội soi mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho người hiến khỏe mạnh như: Can thiệp ít xâm lấn, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục, tính thẩm mỹ cao, trong khi vẫn bảo đảm chất lượng mảnh ghép tương đương với phẫu thuật mổ mở truyền thống. Hiện nay, trên thế giới chỉ một số ít trung tâm gan mật và ghép gan hàng đầu tại các quốc gia có nền y học phát triển như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể triển khai thường quy kỹ thuật lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống bằng phẫu thuật nội soi.

Thành công của ca ghép gan cấp cứu trong những ngày cận Tết không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và trình độ kỹ thuật cao của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong lĩnh vực ghép tạng, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hy sinh thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc quân y.

Trước đó, trong dịp Tết Dương lịch 2026, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã liên tiếp thực hiện thành công ca lấy ghép gan từ người hiến chết não (ngày 31/12/2025) và triển khai lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não là một nhân viên y tế để hồi sinh 5 cuộc đời mới (12/1/2026). Trong thời khắc chuyển giao năm mới, ca ghép gan thành công trở thành “món quà của sự sống”, lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về nghĩa cử hiến tạng cao đẹp và niềm tin vào nền y học Việt Nam ngày càng phát triển, hiện đại và nhân văn./.