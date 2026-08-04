Gấp rút thi công dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận

Dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận huy động hơn 1.000 nhân sự cùng gần 400 thiết bị thi công. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin từ doanh nghiệp dự án, đơn vị thi công đã huy động hơn 1.000 nhân sự cùng gần 400 thiết bị thi công. Đến nay, trên công trường đã tổ chức 67 mũi thi công, gồm 35 mũi thi công đường và 32 mũi thi công cầu, với tổng giá trị thực hiện khoảng 1.600 tỷ đồng. Dự án đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ vòng đời công trình, hướng tới xây dựng mô hình “cao tốc số”.

Cụ thể, dự án triển khai nền tảng quản lý tích hợp CDE, BIM và Digital Twin, hợp nhất toàn bộ dữ liệu từ thiết kế, thi công, nghiệm thu, thanh toán đến vận hành, bảo trì trên một hệ thống tập trung, cập nhật và truy xuất theo thời gian thực.

Về giải pháp thi công với đặc thù nền đất yếu của Đồng bằng sông Cửu Long, Tập đoàn Đèo Cả đã nghiên cứu chuyển từ giải pháp gia tải kết hợp bấc thấm PVD sang cọc đất gia cố xi măng CDM. Giải pháp được lựa chọn trên cơ sở kiểm soát độ lún của phần đường mở rộng tương đồng với nền đường hiện hữu, hạn chế lún lệch, bảo đảm an toàn và độ bền công trình trong quá trình khai thác. Đồng thời, giúp nền đường ổn định sớm, giảm phụ thuộc vào quá trình thoát nước, rút ngắn tiến độ thi công, qua đó tiết giảm chi phí tài chính, chi phí quản lý và giảm đáng kể nhu cầu sử dụng cát đắp trong điều kiện nguồn vật liệu khan hiếm.

Về giải phóng mặt bằng, tổng diện tích cần thu hồi là 117,14 ha; trong đó, khoảng 20,15 ha (nằm trên địa phận TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp) cần ưu tiên bàn giao sớm để phục vụ thi công tuyến chính và các nút giao; còn lại 97,41 ha phục vụ thi công đường gom mới và trạm dừng nghỉ.

Cụ thể, trên địa phận TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Nhựt - TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm đếm, lựa chọn đơn vị di dời hạ tầng; đang xây dựng đơn giá đất để áp giá bồi thường. Dự kiến di dời hạ tầng tháng 11/2026, phê duyệt phương án bồi thường và quyết định thu hồi đất tháng 12/2026.

Trên địa phận tỉnh Tây Ninh, đã thực hiện kiểm đếm, chưa lựa chọn đơn vị di dời hạ tầng. Đang xây dựng đơn giá đất để áp giá bồi thường. Vướng mắc hiện nay chưa thống nhất về chủ đầu tư tiểu dự án tái định cư tập trung. Doanh nghiệp dự án đã gửi văn bản cho Bộ Xây dựng để có ý kiến đến địa phương về nội dung này. Dự kiến tháng 11/2026 hoàn thành di dời hạ tầng, phê duyệt phương án bồi thường và quyết định thu hồi đất tháng 12/2026.

Tại Đồng Tháp, địa phương đang thống nhất nội dung hợp đồng phối hợp với doanh nghiệp dự án để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến ký trước ngày 1/8/2026.

Theo doanh nghiệp dự án, một trong những khó khăn lớn hiện nay là việc di dời hệ thống điện vẫn chưa thể triển khai do chưa hoàn tất các thủ tục giữa đơn vị quản lý điện và chính quyền địa phương.

Về nguồn vật liệu, dự án cần khoảng 3,57 triệu m³ đá và 4,33 triệu m³ cát phục vụ thi công. Về mỏ đá, UBND TP. Hồ Chí Minh đã phân bổ nguồn hơn 1 triệu m3 từ 5 mỏ đá thương mại. Các đơn vị nhà thầu đang vận chuyển, tập kết về dự án. Hiện tại nhà đầu tư đang làm việc với mỏ Suối Rạc (địa phận Bình Dương cũ) và mỏ đá đặc thù của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn ASPHALT (địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) xây dựng đơn giá, phương án hợp tác trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Riêng nguồn vật liệu cát, doanh nghiệp dự án đã đề xuất tỉnh Đồng Tháp cấp phép khai thác 3 mỏ theo cơ chế đặc thù với tổng trữ lượng dự kiến hơn 4 triệu m³. Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang phối hợp thực hiện thủ tục xin cấp phép.

Tại Vĩnh Long, nhà đầu tư đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Vĩnh Long đối với mỏ cát Sông Tiền 8 thuộc xã Giao Long, Phú Thuận có diện tích 70 ha, trữ lượng 1 triệu m3 (tạm tính). Ngày 11/7/2026 đã tiến hành khoan thăm dò đánh giá trữ lượng, đang tiến hành làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho các bước tiếp theo.



Dự án Mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài 96,13 km, trong đó đoạn qua TP. Hồ Chí Minh khoảng 1,82 km, qua tỉnh Tây Ninh 28,41 km và qua tỉnh Đồng Tháp 65,9 km.

Theo thiết kế, đoạn TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương được mở rộng lên 8 làn xe với vận tốc thiết kế 120 km/giờ; đoạn Trung Lương- Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.



Toàn tuyến có 66 cầu, 149 cống và 8 hầm chui dân sinh. Dự án do liên danh nhà đầu tư mà Tập đoàn Đèo Cả đại diện đứng đầu thực hiện, khởi công ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028.

Dự án đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, là trục giao thông huyết mạch, có vai trò quan trọng trong việc kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng đối với Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc mở rộng sẽ nâng cao năng lực thông hành trên trục giao thông huyết mạch kết nối TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng../.