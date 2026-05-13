Gấp rút hoàn thành trường nội trú liên cấp ​để đón học sinh trong năm học mới 2026-2027

UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin, giai đoạn 1, tỉnh xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã: Khuất Xá, Kiên Mộc, Mẫu Sơn và Quốc Khánh. Các dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Đơn vị thi công luôn duy trì từ 250 - 300 công nhân trên công trường, tổ chức tăng ca, làm thêm giờ để đáp ứng yêu cầu hoàn thành sớm công trình. Tuy nhiên, tiến độ một số hạng mục còn chậm so với kế hoạch; nguồn vốn bố trí chưa đáp ứng tiến độ thi công. Giá vật liệu xây dựng tăng cũng làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án.

Hiện tại, 2 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Khuất Xá và Kiên Mộc tiến độ, khối lượng đạt cao nhất. Dự án trường học ở xã Khuất Xá đang triển khai đồng loạt 8/8 hạng mục chính; khối lượng xây lắp đạt khoảng 30%; giá trị giải ngân đạt 69,748 tỷ đồng. Dự án trường học tại xã Kiên Mộc nhiều hạng mục đạt từ 11% đến 69%; vốn giải ngân đạt 94,552 tỷ đồng, tương đương khoảng 56% kế hoạch vốn.

Hai dự án còn lại tại các xã: Mẫu Sơn, tổng mức đầu tư 390,148 tỷ đồng và dự án tại xã Quốc Khánh 350,455 tỷ đồng mới cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang hoàn thiện san lấp. Chủ đầu tư dự án cam kết dồn toàn lực để hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ, thời hạn theo kế hoạch để đón học sinh vào học trong năm học 2026-2027.

Ông Hoàng Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Kiên Mộc cho biết, dự án trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã khởi công từ tháng 11/2025 với quy mô gần 30 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.000 học sinh cả hai cấp học. Đây là mô hình trường học hiện đại, các hạng mục được thiết kế đồng bộ gồm khu học tập, nội trú, sinh hoạt và thể chất. Việc hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng ngay trong năm học mới 2026-2027 giúp nhiều học sinh ở xã được học tập, sinh hoạt trong cùng một không gian, hạn chế tối đa việc đi lại xa, đặc biệt với những em ở thôn bản vùng sâu, xa.