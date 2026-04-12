Gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phúc Hằng - TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Hồng dự cuộc gặp mặt.



Tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh nêu rõ: Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò, vị trí và đóng góp ngày càng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chủ trương lớn của Đảng, như Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW, đã tạo điều kiện quan trọng để đội ngũ cán bộ nữ không ngừng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, ngày càng khẳng định vai trò trong hệ thống chính trị, đồng thời thể hiện rõ vị thế và đóng góp ngày càng sâu rộng của phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội. Qua các nhiệm kỳ, các nữ đại biểu Quốc hội luôn thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm; không chỉ là cầu nối tin cậy của cử tri, các đại biểu còn đóng góp tích cực vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ, mang trong mình sứ mệnh cổ vũ khát vọng vươn lên của phụ nữ, góp phần lan tỏa các giá trị tiến bộ, nhân văn, thúc đẩy bình đẳng giới ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.



Bên cạnh những đóng góp trong đời sống chính trị, sức mạnh của phụ nữ Việt Nam còn được bồi đắp từ những giá trị bền vững trong mỗi gia đình. Dù ở bất kỳ cương vị nào, người phụ nữ vẫn luôn là người giữ lửa, không chỉ bằng sự hy sinh thầm lặng, còn bằng việc gìn giữ nền nếp, nhân cách và hệ giá trị gia đình. Từ đó, góp phần hình thành những công dân có trách nhiệm, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việ Nam Lê Thị Thủy tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Phúc Hằng - TTXVN



Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý các nữ đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy bản lĩnh, chủ động tham gia vào các vấn đề lớn của đất nước; dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm trước cử tri, nhân dân; phải nâng cao chất lượng hoạt động nghị trường, chuẩn bị kỹ lưỡng, phát biểu có căn cứ, có chiều sâu và gắn với thực tiễn đời sống. Cùng với đó, phát huy thế mạnh của nữ đại biểu, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến con người, gia đình, an sinh xã hội, tiếp tục đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính toàn diện, sát thực tiễn, hiệu quả hơn; chủ động thích ứng với phương thức hoạt động mới của Quốc hội, tăng cường ứng dụng công nghệ, sử dụng dữ liệu và đẩy mạnh tham vấn chính sách.



Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động, tích cực hơn nữa trong phối hợp với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và các cơ quan liên quan để tham mưu, đề xuất chính sách đối với cán bộ nữ; đồng thời tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, trẻ em, kịp thời phản ánh, kiến nghị hoàn thiện chính sách; nghiên cứu các giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ và phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn cho Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Quan tâm hơn nữa đến công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ từ sớm, từ xa, bảo đảm tính kế thừa, phát triển bền vững của đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị. Sau khi được kiện toàn, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI cần tăng cường gắn kết với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chủ động tham gia hoàn thiện chính sách và chăm lo tốt hơn cho phụ nữ và trẻ em.



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng, bề dày truyền thống, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của đất nước. Các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI, dù ở bất cứ cương vị nào, sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sự tận tâm và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khẳng định vai trò trong hoạt động nghị trường, góp phần nâng cao chất lượng quyết sách, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà cử tri, nhân dân tin tưởng giao phó.



Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy, trong 150 nữ đại biểu Quốc hội khoá XIV, có 1 nữ Ủy viên Bộ Chính trị, 2 nữ Ủy viên Ban Bí thư và 9 nữ Ủy viên Trung ương Đảng; tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội đạt 30%, là một trong 3 nhiệm kỳ giữ vững tỷ lệ từ 30% trở lên; trong đó có 4 tỉnh, thành phố có nữ Đại biểu Quốc hội đạt tỷ lệ trên 50%. Không chỉ dừng lại ở số lượng, mà chất lượng, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động gắn bó với cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và sâu sát các vấn đề thực tiễn ngày càng cao.



Các nhiệm kỳ qua, các nữ đại biểu Quốc hội đã luôn vững vàng trước mọi áp lực; sáng suốt trong từng quyết định; bản lĩnh trong mọi diễn đàn; tận tâm trong từng hành động, vì lợi ích của nhân dân, của đất nước; có những phát biểu không chỉ đúng và trúng, mà còn đi đến tận cùng vấn đề; không chỉ có lập luận chặt chẽ còn mang theo hơi thở cuộc sống, tiếng nói của cử tri; đặc biệt là của phụ nữ, trẻ em, để lại nhiều dấu ấn trên diễn đàn Quốc hội và trong lòng người dân.



Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tin tưởng rằng với vinh dự, trách nhiệm lớn lao, các nữ đại biểu Quốc hội sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người đại biểu nhân dân; không chỉ chủ động tham gia, còn dẫn dắt, kiến tạo, đóng góp hiệu quả vào hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thể hiện vai trò, tiếng nói và bước tiến của phụ nữ Việt Nam trong hoạt động của Quốc hội; nhất là, trong tham gia xây dựng, lồng ghép và hoàn thiện pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới./.