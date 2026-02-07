Gặp mặt, chúc mừng đại diện cộng đồng Hồi giáo nhân tháng lễ Ramadan 2026

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng quà Ban đại diện Cộng Đồng Hồi giáo Thành phố, Ban Đại diện các Thánh đường, tiểu Thánh đường và các điểm sinh hoạt Hồi giáo tập trung nhân dịp tháng lễ Ramadan 2026. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại buổi gặp mặt, ông Đoàn Văn Đồng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, cộng đồng Hồi giáo Islam Thành phố là một bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thành phố rân trọng bản sắc văn hóa đa dạng, độc đáo của cộng đồng Hồi giáo Thành phố - nơi hội tụ các tín đồ thuộc nhiều thành phần dân tộc như cộng đồng người Chăm, người Kinh, cùng cộng đồng tín đồ gốc Ấn, gốc Mã Lai... Tuy khác nhau về nguồn gốc nhưng tất cả đều cùng chung một niềm tin tôn giáo, cùng chung sống đoàn kết, hòa thuận và nghĩa tình dưới mái nhà chung Thành phố Hồ Chí Minh.



Đại diện lãnh đạo Thành phố trân trọng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các chức sắc, chức việc Ban Đại diện cộng đồng, Ban Quản trị các Thánh đường, Tiểu Thánh đường và đồng bào Hồi giáo nói chung tại Thành phố đã góp phần giúp Thành phố hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2025. Thành phố đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam Thành phố và Ban Quản trị các Thánh đường, Tiểu Thánh đường, các điểm sinh hoạt tập trung đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với đồng bào tín đồ; nhiều thành viên đã tích cực tham gia Ủy viên MTTQ các cấp, tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, thực hiện đúng phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”.



Ông Đoàn Văn Đồng chúc mừng các chức sắc, chức việc Ban Đại diện cộng đồng, Ban Quản trị các Thánh đường, Tiểu Thánh đường và đồng bào Hồi giáo nói chung tại Thành phố nhân dịp lễ Ramadan năm 2026. Ông tin tưởng, với truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được, quý vị chức sắc, chức việc sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối với chính quyền địa phương tiếp tục động viên, hướng dẫn đồng bào tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần tương thân tương ái tiếp tục tham gia đầy đủ tích cực các phong trào thi đua do Thành phố phát động; tham gia tích cực cuộc Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra vào ngày 15/3/2026… góp phần xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.



Thay mặt các chức sắc, chức việc và đồng bào theo đạo Hồi giáo, ông Ara Fath, Thư ký Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Đảng, Nhà nước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV; bày tỏ sự cảm ơn về tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam đối với đồng bào theo đạo Hồi giáo tại Thành phố đã động viên, tạo điều kiện cho đồng bào theo đạo Hồi trên địa bàn Thành phố nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, phát triển cộng đồng vững mạnh.



Ông Ara Fath cho biết, năm 2025, đời sống tín đồ Hồi giáo, đặc biệt là dân tộc Chăm, nhìn chung ổn định và phát triển. Ban Đại diện đã nỗ lực thực hiện vai trò hướng dẫn tín đồ hành đạo đúng pháp luật, sống “Tốt đời- Đẹp đạo” và góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Đặc biệt, Ban đã vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động… góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.



Tháng Ramadan là lễ trọng của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Islam tại Thành phố và tín đồ Hồi giáo Islam trên thế giới. Tháng Ramadan Hồi lịch 1447 - Dương lịch 2026 dự kiến từ ngày 17/2 và kết thúc sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu. Đối với đồng bào theo đạo Hồi giáo, tháng Ramadan là tháng của yêu thương, rèn luyện đức tin, tu tâm dưỡng tính với các hoạt động chủ yếu là ăn chay, đọc kinh, làm việc thiện./.