Gặp gỡ người phụ nữ gốc Việt đầu tiên du hành vũ trụ

Đại sứ Đặng Hoàng Giang tiếp bà Amanda Nguyễn. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang chúc mừng chị Amanda Nguyễn được chọn tham gia chuyến bay vào không gian trên tàu vũ trụ New Shepard của Blue Origin dự kiến vào giữa năm 2025; nhấn mạnh sự kiện ý nghĩa này sẽ góp phần khẳng định giá trị, năng lực và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.

Đánh giá cao nỗ lực nhiều năm qua của chị Amanda Nguyễn trong đấu tranh bảo vệ các quyền của phụ nữ và bảo vệ nạn nhân xâm phạm tình dục, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh phụ nữ Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước, cũng như trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay; khẳng định Nhà nước Việt Nam hết sức quan tâm công tác thúc đẩy bình đẳng giới, ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ có thể phát huy vai trò và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực này. Tại Liên hợp quốc, Việt Nam đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp thiết thực về bảo đảm các quyền của phụ nữ và bình đẳng giới, và thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực này, nhất là khi đảm nhiệm vai trò thành viên của UN Women nhiệm kỳ 2025-2027.

Nhân dịp này, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam mong muốn chị Amanda Nguyễn tiếp tục gắn bó, hướng về quê hương Việt Nam, góp phần củng cố đại đoàn kết dân tộc, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Về phần mình, chị Amanda Nguyễn bày tỏ niềm tự hào về nguồn gốc Việt Nam và vinh dự sắp trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên du hành vũ trụ. Xúc động nhắc lại chuyến thăm Việt Nam tháng 5 vừa qua, chị Amanda Nguyễn mong muốn chuyến bay sắp tới của mình vào vũ trụ sẽ là cơ hội để quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy hợp tác bảo đảm bình quyền, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại New York, chị Amanda Nguyễn khẳng định không bao giờ quên nguồn cội dân tộc Việt Nam của mình, bản thân đang nỗ lực cải thiện vốn tiếng Việt, muốn có những đóng góp cho quê hương Việt Nam và hy vọng sẽ sớm thực hiện mong ước này ngay đầu năm tới khi chị dự kiến trở về thăm quê hương Việt Nam.

Chị Amanda Nguyễn, sinh năm 1991 tại Hoa Kỳ, là phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ theo dự án Space for Humanity (Không gian cho Nhân loại), dự kiến diễn ra vào Hè 2025. Ngoài ra, chị Amanda Nguyễn còn là nhà hoạt động tích cực trong đấu tranh chống phân biệt đối xử và xâm hại tình dục ở Hoa Kỳ. Để ghi nhận những nỗ lực này, chị Amanda Nguyễn đã được đề cử Giải Nobel Hòa bình năm 2019 và được tạp chí Time vinh danh là một trong những Người phụ nữ của năm 2022; nhận được Giải thưởng Heinz thường niên lần thứ 24 về Chính sách công, Giải thưởng Nelson Mandela Changemaker, Time 100 Next, Forbes 30 Under 30 và được tạp chí Foreign Policy ghi nhận là một trong 100 nhà tư tưởng toàn cầu hàng đầu./.