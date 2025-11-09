Gạo ST25 của Việt Nam tiếp tục giành giải gạo ngon nhất thế giới

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, người lai tạo giống lúa - gạo ST25, nhận biểu trưng vinh danh tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025. Ảnh: TTXVN phát

Ông Lun Yeng, Tổng Thư ký Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF) cho biết tại lễ công bố kết quả cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025 ngày 9/11, hai loại gạo cùng được vinh danh giải Nhất là gạo Phka Romdoul của Campuchia với tên thương hiệu “Malis Angkor” và gạo ST25 của Việt Nam, vượt qua hơn 30 mẫu gạo dự thi đến từ nhiều quốc gia.

Đây là lần thứ ba thương hiệu Gạo Ông Cua ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua đạt giải gạo ngon nhất thế giới, sau các lần về Nhất vào năm 2023 và năm 2019 tại các cuộc thi quốc tế.

Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2025 là một phần trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo toàn cầu lần thứ 7 do The Rice Trader tổ chức, diễn ra từ ngày 7-9/11 tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia./.