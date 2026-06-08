Gắn xây dựng “Thôn số” với thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình "Thôn số". Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang nêu rõ, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, việc xây dựng mô hình “Thôn số” không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin mà còn là sự đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân. Đặc biệt, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi yêu cầu quản trị địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn và đòi hỏi chất lượng phục vụ cao hơn, chuyển đổi số chính là giải pháp đột phá để chính quyền gần dân, sát dân hơn và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn. "Điều đáng quý ở mô hình “Thôn số” tại thôn 4 là xuất phát từ thực tiễn cơ sở, từ những nhu cầu rất cụ thể của người dân và bằng những cách làm rất sáng tạo, hiệu quả".

Để mô hình “Thôn số” phát huy hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị, xã Bát Xát tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, bảo đảm phủ sóng viễn thông, internet đến từng thôn, hộ dân; không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. Địa phương đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số cho cán bộ và nhân dân; giúp mỗi người dân trở thành một công dân số, có khả năng tiếp cận và sử dụng các nền tảng số phục vụ cuộc sống. Bên cạnh đó, xã cần tăng cường số hóa dữ liệu, ứng dụng các nền tảng số trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc; nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản trị ở cơ sở; đồng thời, gắn xây dựng “Thôn số” với phát triển kinh tế số, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và các mô hình sinh kế mới cho người dân...



Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", Bí thư Đảng ủy xã Bát Xát Nguyễn Kiều Phương nhấn mạnh, Đảng ủy xã sẽ huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho nhân dân, từng bước xây dựng "Công dân số", "Người bản số" tại địa phương. Đồng thời, xã sẽ duy trì và nâng cao hiệu quả "Phiên chợ số" định kỳ luân phiên hằng tháng để thúc đẩy phát triển kinh tế số địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Trên cơ sở đó, địa phương rút kinh nghiệm từ thôn 4 để nhân rộng mô hình "Thôn số", tạo phong trào thi đua chuyển đổi số sôi nổi, thiết thực; hướng tới mục tiêu “Dân biết, dân dùng, dân hưởng lợi từ chuyển đổi số”.



Trong khuôn khổ lễ ra mắt, đại biểu và người dân đã được trải nghiệm các nội dung liên quan đến mô hình "Thôn số" như: trải nghiệm 16 tiện ích số nổi bật được tích hợp và kết nối trên ứng dụng “Thôn số Bát Xát”; trải nghiệm phiên chợ số với các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và bán hàng theo phương thức số.../.