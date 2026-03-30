Gắn kết và nâng cao vị thế cộng đồng người Việt tại khu vực Jeonnam - Gwangju của Hàn Quốc

Ông An Vũ Bình, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tham dự đại hội có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bí thư thứ hai An Vũ Bình; Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Đào Tuấn Hùng và đông đảo đại biểu đại diện các tầng lớp cộng đồng người Việt tại Jeonnam – Gwangju.



Phát biểu tại đại hội, ông An Vũ Bình ghi nhận cộng đồng người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju thời gian qua đã không ngừng phát triển, đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào đời sống kinh tế – xã hội sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của Hội người Việt Nam tại khu vực Jeonnam – Gwangju trong việc gắn kết cộng đồng, hỗ trợ thiết thực cho người Việt trong học tập, lao động, sinh sống, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc.



Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Jeonnam - Gwangju lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2028 báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Thừa ủy quyền của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, ông An Vũ Bình đã trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng nhiệm kỳ qua.

Trong khi đó, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Đào Tuấn Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kế thừa kinh nghiệm giữa các thế hệ lãnh đạo hội, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng các chương trình thiết thực, góp phần nâng cao vị thế cộng đồng người Việt Nam tại địa phương.



Đại hội đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2026 của Hội người Việt Nam tại khu vực Jeonnam – Gwangju, trong đó nổi bật là việc duy trì lớp dạy tiếng Việt cho con em gia đình đa văn hóa, tổ chức các hoạt động cộng đồng thường niên, đặc biệt là sự kiện “Ngày Việt Nam” tại Yeosu và Kangjin. Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chấp hành cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về nhân lực và thời gian hoạt động.



Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VIII gồm 21 ủy viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Lệ Hoa tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch gồm bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (thường trực), Nguyễn Thị Hà, Lìu Ngọc Liên và Nguyễn Thị Minh Nguyệt.



Các đại biểu và Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Jeonnam - Gwangju khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2028 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Đại hội lần thứ VIII của Hội người Việt Nam tại khu vực Jeonnam – Gwangju được đánh giá là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự trưởng thành của Hội sau hơn 15 năm hình thành và phát triển. Trong nhiệm kỳ mới, Hội đặt mục tiêu sẽ tiếp tục củng cố khối đoàn kết, nâng cao hiệu quả hỗ trợ cộng đồng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh người Việt Nam năng động và hội nhập tại Hàn Quốc./.