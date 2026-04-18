Gắn kết, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc

Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Tại chương trình, ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, Khánh Hòa là vùng đất giao hòa giữa núi rừng và biển cả, nơi nhiều cộng đồng dân tộc cùng sinh sống, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” không chỉ là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, mà còn là không gian giao lưu, học hỏi, tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc tạo nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển bền vững của địa phương.

Những năm qua, Khánh Hòa luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế – xã hội. Nhiều chương trình, dự án về bảo tồn di sản văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả, góp phần giữ gìn bản sắc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tiết mục nghệ thuật múa Chăm trong Chương trình “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Sau lễ khai mạc, diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục dân tộc đặc sắc với sự tham gia của gần 200 nghệ nhân, diễn viên. Chương trình mang đến các tiết mục ca, múa, biểu diễn nhạc cụ các dân tộc Chăm, Raglay, Kinh… Phần trình diễn trang phục quy tụ 65 người tham gia, giới thiệu trang phục thường ngày, truyền thống, lễ hội, cưới hỏi của các dân tộc Kinh, Chăm, Raglay, Ê Đê, Tày…

Diễn ra từ ngày 16 - 19/4, "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" năm 2026 tại Khánh Hòa gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần tạo sân chơi giao lưu, thể hiện tài năng, niềm tự hào của đồng bào các dân tộc; đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy di sản trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa và thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời cụ thể hóa triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.