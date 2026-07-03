Gắn kết tình quân dân trong thực hiện công tác thanh niên

Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Đại tá Vũ Bá Bộ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1, Trưởng Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn cho biết, trong hai năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính quyền các địa phương, việc phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu với Tỉnh đoàn các tỉnh trong công tác thanh niên đã có nhiều hoạt động tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được triển khai hiệu quả. Nhiều phong trào, chương trình đã tạo sức lan tỏa rộng khắp như: “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, “Học kỳ trong Quân đội”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè”, “Xuân biên cương - Xuân đoàn kết - Tết ấm tình quân dân”, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới…



Hơn hai năm qua, tuổi trẻ hai lực lượng phối hợp trao 12.050 suất quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao quà cho 51.325 học sinh vượt khó với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Hơn 83.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, đóng góp nguồn máu quý giá phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh.



Phong trào xây dựng nông thôn mới cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật với hơn 500 km kênh mương nội đồng được củng cố, làm mới cùng 7.720 công trình thanh niên có tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng, góp phần cải thiện hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống người dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.



Các đợt thiên tai lớn như, bão số 3 (Yagi) và bão số 11 (Matmo), hình ảnh những đoàn viên, thanh niên quân đội và địa phương dầm mình trong mưa lũ cứu dân để lại nhiều xúc động. Hàng nghìn lượt đoàn viên không quản hiểm nguy tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm, giúp người dân thu hoạch hoa màu, gia cố đê điều, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.



Thông qua hoạt động phối hợp góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết quân - dân, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ lực lượng vũ trang và thanh niên các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.



Quân khu 1 và đại diện các Tỉnh đoàn trao biển tượng trưng Công trình thanh niên "Số hóa di tích lịch sử Đền thờ Thái Sư Lê Văn Thịnh" cho Tỉnh đoàn Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương thông tin nhanh tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian qua. Theo đó, sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,56%, đứng thứ 6 cả nước, là một trong 9 địa phương tăng trưởng hai con số; tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 106 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 52 tỷ USD, đứng đầu cả nước; thu ngân sách nhà nước ước đạt 51 nghìn tỷ đồng, bằng 70% dự toán; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng thứ 4 cả nước. Tỉnh Bắc Ninh đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong năm nay. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của lực lượng vũ trang và tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh. Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương thông tin nhanh tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian qua. Theo đó, sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,56%, đứng thứ 6 cả nước, là một trong 9 địa phương tăng trưởng hai con số; tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 106 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 52 tỷ USD, đứng đầu cả nước; thu ngân sách nhà nước ước đạt 51 nghìn tỷ đồng, bằng 70% dự toán; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng thứ 4 cả nước. Tỉnh Bắc Ninh đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong năm nay. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của lực lượng vũ trang và tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định hoạt động phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với Tỉnh đoàn Bắc Ninh và các tỉnh trên địa bàn thời gian qua đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Thời gian tới, tuổi trẻ hai lực lượng cần hướng mạnh về cơ sở; tham gia hiệu quả hơn vào quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đang diễn ra mạnh mẽ tại các địa phương. Đồng thời, phát huy mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phối hợp, chỉ đạo tổ chức hoạt động công tác thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu 1 và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn giai đoạn 2024 - 2026 được Chính ủy Quân khu 1 khen thưởng.



Quân khu 1 và đại diện các Tỉnh đoàn trao biển tượng trưng Công trình thanh niên "Số hóa di tích lịch sử đền thờ Thái Sư Lê Văn Thịnh" cho Tỉnh đoàn Bắc Ninh. Cục Chính trị Quân khu 1 và Tỉnh đoàn các tỉnh trên địa bàn Quân khu cũng đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới./.