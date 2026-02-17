Gắn kết tình làng nghĩa xóm qua tục dựng cây Nêu ngày Tết

Cây nêu được dựng đối xứng, tạo “điểm nhấn” cho đường làng ngõ xóm dịp Tết đến Xuân về. Ảnh: Lê Phước Ngọc-TTXVN

Từ vài năm nay, người dân thôn Tây Thuận, xã Bình Sơn, Quảng Ngãi đã cùng nhau phục dựng và duy trì nét đẹp này nhằm tạo không khí tươi vui, phấn khởi dịp Tết đến, Xuân về. Hoạt động cũng góp phần gắn kết bền chặt tình làng nghĩa xóm, hướng đến một năm mới an lành, hạnh phúc.

Anh Võ Minh Sơn, người dân thôn Tây Thuận chia sẻ, ngoài hoa, cây cảnh điểm tô cho sắc Xuân thì cây Nêu cũng là một “điểm nhấn” làm đẹp thêm đường làng, ngõ xóm. Dựng nêu có ý nghĩa trừ tà, xua đuổi những điều không may mắn của năm cũ, đón nhận một năm mới vạn sự bình an...

Người dân Tây Thuận dựng nêu dựng nêu vào khoảng ngày 14 tháng Chạp năm Ất Tỵ, kéo dài đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ mới hạ nêu. Những năm trời không mưa, việc chơi nêu có thể kéo dài đến hết tháng Giêng.

Anh Bùi Đức Ngọc, trú tại thôn Tây Thuận cho hay, “đến hẹn”, thanh niên trai tráng trong làng bắt đầu hành trình đi “săn” tre. Tre dựng nêu phải hội đủ các yếu tố như phải thật già, có chiều dài 6m, đủ chà, nhánh nhiều. Đặc biệt hơn, ngọn tre phải hơi cong để tạo vòng cung. Cây nêu được dựng đối xứng hai bên đường; các gia đình sẽ “cách tân” bằng việc trang trí lồng đèn trên ngọn và giăng đèn chớp nháy dọc thân để tạo ánh sáng, trông bắt mắt hơn.

“Những ngày Tết, ngồi với người thân, hàng xóm thưởng trà, ngắm nhìn những chậu hoa cúc, hoa vạn thọ bung nở dưới nắng trời dịu nhẹ rồi ngước nhìn những cây Nêu đung đưa trước đó. Cảm giác đó quả thật rất tuyệt vời, khó tả thành lời", anh Ngọc nói.

Cây Nêu phản ánh chiều sâu tín ngưỡng dân gian của một bộ phận cộng đồng dân cư; được ví như cầu nối giao hòa giữa trời và đất. Với người dân Tây Thuận, mỗi đốt tre tượng trưng cho bậc thang dẫn lối cho sinh khí và phước lành vào nhà. Trong tâm thức bà con, đèn lồng như ngọn đuốc soi lối cho linh hồn tổ tiên về sum vầy cùng con cháu trong đêm giao thừa. Cây Nêu còn là “vị thần” canh giữ nhà cửa khi ông Táo chầu trời. Tục dựng nêu cứ thế bình lặng chảy mãi trong tiềm thức của dân làng, tựa như sự dẻo dai, bền bỉ của cây tre.../.