Gắn kết "Ba nhà" trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo. Đồng thời, đây là diễn đàn kết nối các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và nhà khoa học trong nước, quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước - đại học - doanh nghiệp theo hướng thực chất, bền vững và hiệu quả trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.





Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết, thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa "Ba nhà" trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bởi đây chính là "chìa khóa vàng" để biến các chủ trương thành hiện thực, đưa Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đầu tư hạ tầng; các trường Đại học, viện nghiên cứu là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học; còn doanh nghiệp là nơi tiếp nhận, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và dẫn dắt nhu cầu đổi mới sáng tạo của thị trường. Khi ba chủ thể này gắn kết thực chất, Đà Nẵng kỳ vọng hình thành nên chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.



Gần 100 bài viết, tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn và doanh nghiệp trong và ngoài nước được trình bày tại hội thảo. Các tham luận tập trung phân tích, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác "Ba nhà" trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; chia sẻ kinh nghiệm về mô hình học kỳ doanh nghiệp, chương trình học và làm, hỗ trợ thực tập và tuyển dụng.



Nhiều ý kiến cũng đề cập đến cơ chế để Nhà nước và doanh nghiệp đặt hàng các cơ sở giáo dục đại học đào tạo nhân lực cho các ngành mũi nhọn, lĩnh vực công nghệ chiến lược; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D), chia sẻ lợi ích và tài sản trí tuệ từ kết quả hợp tác. Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất xây dựng hệ sinh thái số dùng chung nhằm kết nối theo thời gian thực giữa hồ sơ năng lực của giảng viên, sinh viên với nhu cầu chuyển giao công nghệ, tuyển dụng của doanh nghiệp; đồng thời tăng cường phối hợp thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và các dự án về môi trường - xã hội - quản trị (ESG), góp phần nâng cao trách nhiệm xã hội của các bên tham gia.



Thông qua các phiên thảo luận, kết nối hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, hội thảo kỳ vọng tạo nền tảng thúc đẩy mô hình liên kết Nhà nước - đại học - doanh nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả nguồn lực của các bên, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng cũng như cả nước trong giai đoạn phát triển mới.





Các đại diện quốc tế tham dự Hội thảo. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Với sự tham gia của các đối tác, chuyên gia và nhà khoa học đến từ hơn 10 quốc gia như Pháp, Italy, Đức, Nhật Bản, Canada, Australia, Hàn Quốc..., hội thảo đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các mô hình hợp tác hiệu quả và thúc đẩy hình thành các chương trình nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tính liên ngành, xuyên biên giới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân nhấn mạnh, mối liên kết "Ba nhà" chính là "chìa khóa" để các cơ sở giáo dục đại học bứt phá, đồng thời tạo động lực phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị.



Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân đề nghị, các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục phát huy lợi thế về nguồn nhân lực, đẩy mạnh xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp, không gian khởi nghiệp và hạ tầng nghiên cứu dùng chung; thúc đẩy hình thành nhiều doanh nghiệp khoa học và công nghệ xuất phát từ các trường đại học nhằm tạo thêm nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Thứ trưởng cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế tự chủ đại học và hành lang pháp lý nhằm tạo điều kiện để mô hình hợp tác "Ba nhà" được triển khai thực chất, hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới.



Điểm nhấn của hội thảo là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2031 giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng. Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trên tám lĩnh vực trọng tâm, gồm: Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; nông nghiệp và môi trường; tư vấn chính sách, quản trị công và thể chế phát triển; kinh tế, văn hóa và xã hội; giáo dục thể chất, thể thao và sức khỏe cộng đồng; hợp tác triển khai Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng./.