Gắn kết quan hệ nghị viện giữa Việt Nam với EU và Bỉ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm việc với Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP), Younous Omarjee, ngày 17/9, tại trụ sở EP ở thủ đô Brussels (Bỉ). Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, sáng 17/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Younous Omarjee. Bày tỏ niềm vui đón Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch EP bày tỏ tình cảm yêu mến Việt Nam, đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam – EU, đồng thời cho biết với tư cách là công dân Pháp, ông rất vui mừng về việc Việt Nam và Pháp đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Pháp vào tháng 10/2024 và việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào tháng 5/2025. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định EU là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và EP trên tinh thần hợp tác và xây dựng, việc hai bên duy trì kênh đối thoại nghị viện hiệu quả trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác ký năm 2010, là văn bản hợp tác nghị viện song phương đầu tiên mà EP ký với một quốc gia Đông Nam Á. Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng với việc hai bên đang trao đổi về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và với nỗ lực chung, Việt Nam – EU sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện hợp tác thành công trong thời gian tới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, hai bên nhất trí cần tiếp tục dành ưu tiên cao thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác, trọng tâm là lĩnh vực thương mại và đầu tư, trong đó có việc triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của EU như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các dự án công nghệ cao, hạ tầng giao thông, môi trường…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị EP thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), đề nghị EU có tiếng nói lan tỏa ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Phó Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch EP Roberta Metsola, Phó Chủ tịch Younous Omarjee thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện liên bang Bỉ Andries Gryffoy, ngày 16/9, tại trụ sở Thượng viện Bỉ. Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ Trước đó, ngày 16/9, tại trụ sở Thượng viện Bỉ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện liên bang Bỉ, Andries Gryffoy. Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Bỉ, Phó Chủ tịch Thượng viện Bỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian qua, cảm ơn sự coi trọng của Việt Nam đối với vai trò của Bỉ. Ông Andries Gryffoy cho rằng chuyến thăm không chỉ tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ; khẳng định Thượng viện Bỉ nói riêng, Nghị viện Bỉ nói chung luôn quan tâm và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện liên bang Bỉ Andries Gryffoy đều đánh giá quan hệ hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, tập trung vào những ngành Bỉ có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như cảng biển thông minh, công nghệ cao, y tế, nông nghiệp và năng lượng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện liên bang Bỉ Andries Gryffoy đều đánh giá quan hệ hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, tập trung vào những ngành Bỉ có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như cảng biển thông minh, công nghệ cao, y tế, nông nghiệp và năng lượng.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác qua kênh nghị viện, thúc đẩy trao đổi đoàn ở các cấp, tạo điều kiện cho các nghị sĩ gặp gỡ, tiếp xúc với Nghị viện Liên bang, các cơ quan lập pháp vùng và cộng đồng ngôn ngữ của Bỉ. Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác nghị viện đã ký vào tháng 2/2025, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm về những lĩnh vực cùng quan tâm, như phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền, cải cách hành chính, xây dựng pháp luật và thúc đẩy bình đẳng giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Nghị viện Bỉ sớm hoàn tất thông qua Hiệp định EVIPA, cảm ơn Hạ viện Bỉ đã thông qua Nghị quyết về nạn nhân dioxine Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và đề nghị Nghị viện Bỉ thúc đẩy các dự án dành cho các nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch đề nghị các nghị sỹ Bỉ quan tâm, ủng hộ chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ hòa nhập tốt vào đời sống xã hội sở tại. Phó Chủ tịch cũng đề nghị Bỉ xem xét miễn thị thực cho Hộ chiếu ngoại giao và Hộ chiếu công vụ của Việt Nam, qua đó tạo thuận lợi thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bỉ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã mời Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện liên bang Bỉ Andries Gryffoy, cùng nhóm nghị sĩ hữu nghị Bỉ - Việt Nam thăm Việt Nam.

Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn đã đến thăm trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và Phái đoàn Việt Nam tại EU, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cán bộ, nhân viên. Phó Chủ tịch gửi lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Nguyễn Văn Thảo cùng tập thể cán bộ, nhân viên trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam với EU, Bỉ và Luxembourg, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp, góp phần đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới, làm sâu sắc quan hệ với các nước và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Chuyến thăm và làm việc tại Bỉ và EU của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác nghị viện, kinh tế và đối ngoại, mở ra cơ hội mới cho quan hệ Việt Nam – Bỉ và Việt Nam – EU phát triển bền vững trong thời gian tới./.