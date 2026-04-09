Gắn kết quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Thành phố chúc mừng năm mới tới Tổng lãnh sự, các cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng người dân Campuchia đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thành phố, ông Hoàng Nguyên Dinh bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng được bồi đắp và phát triển tốt đẹp. Các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian qua là minh chứng về quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng được củng cố và gắn kết.



Ông Hoàng Nguyên Dinh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các hoạt động hợp tác, kết nối với Campuchia nói chung và các địa phương Campuchia nói riêng. Trong đó, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh, góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân Campuchia, đã là biểu tượng của quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Thành phố và các địa phương của Campuchia.



Ông Hoàng Nguyên Dinh (trái), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Ngoài ra, chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” đã và đang triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp các sinh viên Campuchia hiểu sâu hơn về văn hóa của Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước, góp phần thúc đẩy gắn kết hơn nữa hai dân tộc, hai quốc gia.



Cảm ơn tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Campuchia, ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và vừa qua Quốc hội Việt Nam đã bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng mới.



Ông Hoàng Nguyên Dinh (trái), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng Nhân dân Campuchia, Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia trên nhiều lĩnh vực thương mại, giáo dục, khám, chữa bệnh...



Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Campuchia với Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia - Việt Nam./.