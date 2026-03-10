Gắn kết quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào tại Lễ hội Sách quốc tế

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu tham dự sự kiện cắt băng khai mạc Lễ hội Sách và Văn hóa quốc tế lần thứ VI. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Sự kiện có sự tham gia của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; các cơ sở giáo dục của các nước đang hoạt động ở Lào, như Trung Quốc, Anh, Pháp, Canada, Australia…; các đơn vị in xuất bản của Lào; nhiều cơ sở giáo dục của Lào, cùng nhiều đơn vị liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Các đại biểu đến từ Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Ngoại giao Lào, Bộ Giáo dục và thể thao Lào, Bộ Văn hóa và du lịch và Ban Giám hiệu Đại học Quốc gia Lào, cũng tham dự sự kiện.



Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm giới thiệu sách tại gian trưng bày của Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Với chủ đề “Sách kết nối văn hóa”, Lễ hội Sách và Văn hóa quốc tế lần thứ VI ở Lào không chỉ giúp khuyến khích và thúc đẩy việc đọc sách của học sinh, sinh viên và của toàn xã hội, sự kiện còn là cầu nối kết nối văn hóa và gắn kết cộng đồng.



Tại Lễ hội Sách và Văn hóa quốc tế lần thứ VI ở Lào năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia Lào và một số Nhà xuất bản của Việt Nam lần đầu tham gia Lễ hội với 3 gian hàng trưng bày, giới thiệu hơn gần 200 đầu sách đặc sắc được dịch song ngữ Lào - Việt về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và về các chủ đề chính trị, kinh tế-xã hội, giáo dục, khoa học-công nghệ, văn hóa, mỹ thuật và sách giảng dạy tiếng Việt. Đây là một hoạt động văn hóa đối ngoại không chỉ nhằm lan tỏa ánh sáng tri thức, mà còn tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.



Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã cùng Giám đốc Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào, thực hiện nghi thức tặng sách lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong cho các khách mời quan trọng, khẳng định sự gắn kết mật thiết giữa ngành xuất bản hai nước Việt Nam-Lào. Đây cũng là hoạt động cụ thể triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong kỷ nguyên mới.



Những cuốn sách bằng tiếng Lào ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh tại gian trưng bày sách của Nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia Lào. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Theo kế hoạch, Lễ hội Sách và Văn hóa quốc tế lần thứ VI ở Lào năm nay sẽ diễn ra đến hết ngày 15/3/2026, với quy mô 75 gian hàng trưng bày và triển lãm sách của 59 đơn vị tham gia. Sự kiện dự kiến sẽ thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập suốt đời tại Lào./.