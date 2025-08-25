Gắn kết kiều bào tại Đức, lan tỏa sức mạnh đoàn kết

Tổng biên tập Tạp chí Hương Việt Phạm Khánh Nam nhận Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phát triển cộng đồng người Việt ở nước ngoài, hướng về quê hương đất nước. Ảnh: TTXVN

Trong buổi trò chuyện, ông Phạm Khánh Nam chia sẻ: "8 thập kỷ qua, cùng những biến thiên của lịch sử dân tộc, công tác NVNONN đã trưởng thành vượt bậc. Từ những năm tháng gian khó và thiếu thốn trăm bề khi nhiệm vụ lớn nhất là bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con xa xứ đến hôm nay, công tác này đã trở thành một trụ cột vững vàng trong chính sách của Đảng và Nhà nước với toàn dân”.

Tại Đức, nơi có hơn 200.000 người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập, những chính sách đổi mới về quốc tịch, nhà đất, đầu tư, hồi hương… không còn là những văn bản, thủ tục nằm chờ, mà đã trở thành nhịp cầu yêu thương nối kiều bào với Tổ quốc. Những chính sách này đã xóa đi khoảng cách, gỡ bỏ rào cản, mở ra cánh cửa rộng lớn để mỗi người Việt xa quê được sống trọn vẹn với hai tiếng “đồng bào”.

Song song với đó, những chương trình hỗ trợ văn hóa và giáo dục cũng thắp sáng niềm tự hào dân tộc cho thế hệ kiều bào trẻ. Tại CHLB Đức, các trung tâm văn hóa Việt và lớp học tiếng Việt được duy trì và mở rộng, gieo "hạt giống" tiếng mẹ đẻ trong tâm hồn trẻ em Việt sinh ra trên đất Đức. Các thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên tại đây vẫn nói tiếng Việt thành thạo, nhờ sự đồng hành và quan tâm của Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán và các hội đoàn cộng đồng.

Ông Khánh Nam bày tỏ thêm: "Chúng tôi tự hào lưu giữ những kỷ niệm khó quên như khi tổ chức các chương trình quảng bá văn hóa hay triển lãm kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức. Các sự kiện thành công rực rỡ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế. Thành quả ấy không thể thiếu sự sát cánh, động viên kịp thời của Ủy ban Nhà nước về NVNONN. Lá thư trân quý từ Ủy ban, ghi nhận công sức của tập thể Hương Việt, mãi là nguồn khích lệ để chúng tôi tiến bước. Niềm vui được nhân đôi khi tạp chí Hương Việt được nhận Giấy khen của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN và Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao, những phần thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực mà còn là lời hẹn ước: tạp chí Hương Việt sẽ mãi là nhịp cầu nối trái tim người Việt ở Đức với quê hương".